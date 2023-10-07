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7 октября, 17:37

Палестинские группировки вновь выпустили десятки ракет в сторону Тель-Авива

Десятки ракет, выпущенных палестинскими группировками из сектора Газа, полетели в сторону Израиля, передаёт телеканал Al Hadath.

Из сектора Газа выпустили ракеты в сторону Тель-Авива. Видео X / disclosetv

По информации телеканала Al Jazeera, ранее армия Израиля ударила по дому Яхьи Синвара, главы политбюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинцы пробрались на территорию страны. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ начал контртеррористическую операцию "Железные мечи". В стране ввели чрезвычайное положение, медикам запретили уходить в отпуск или выезжать за рубеж. США и ЕС осудили действия ХАМАС. МИД РФ призвал стороны сесть за стол переговоров. Израильская сторона сообщила о ста погибших и 800 пострадавших, Палестина — о 198 жертвах эскалации и 1,6 тысячи раненых.

Крупнейший конфликт между Израилем и Палестиной за последние годы: что известно

Крупнейший конфликт между Израилем и Палестиной за последние годы: что известно

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X / disclosetv

Александра Мышляева
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