Регион

Уведомления отключены

7 октября, 12:46

ХАМАС совершило очередной массированный пуск ракет по Израилю

SHOT: Из сектора Газа запустили новую волну ракет по Израилю

Новая волна ракет вылетела из сектора Газа по направлению к Израилю. Обстрел не прекращается уже более восьми часов. Об этом сообщил SHOT.

Пуски ракет из сектора Газа по Израилю. Видео © t.me / SHOT

Крупнейший конфликт между Израилем и Палестиной за последние годы: что известно

Крупнейший конфликт между Израилем и Палестиной за последние годы: что известно

Напомним, сегодня с самого утра сектор Газа наносит ракетные удары по Тель-Авиву и южной части Израиля, позднее в ЦАХАЛ подтвердили факт проникновения бойцов ХАМАС на территорию страны. В атакованных регионах ввели особое положение, а военные отражают нападение. ХАМАС начало свою операцию "Наводнение Аль-Акса", а израильская армия — контртеррористическую операцию "Железные мечи". На данный момент известно о 20 погибших и 35 пленных.

Обложка ©

t.me / SHOT

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Израиль
  • палестина
  • хамас
  • Сектор Газа
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров