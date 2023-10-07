ХАМАС совершило очередной массированный пуск ракет по Израилю
SHOT: Из сектора Газа запустили новую волну ракет по Израилю
Новая волна ракет вылетела из сектора Газа по направлению к Израилю. Обстрел не прекращается уже более восьми часов. Об этом сообщил SHOT.
Пуски ракет из сектора Газа по Израилю. Видео © t.me / SHOT
Напомним, сегодня с самого утра сектор Газа наносит ракетные удары по Тель-Авиву и южной части Израиля, позднее в ЦАХАЛ подтвердили факт проникновения бойцов ХАМАС на территорию страны. В атакованных регионах ввели особое положение, а военные отражают нападение. ХАМАС начало свою операцию "Наводнение Аль-Акса", а израильская армия — контртеррористическую операцию "Железные мечи". На данный момент известно о 20 погибших и 35 пленных.
t.me / SHOT