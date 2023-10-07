Российские турагентства не спешат аннулировать туры в атакованный Израиль

Сообщений об аннуляциях туров из России в Израиль не было, а запланированный в этом направлении поток туристов из РФ был достаточно небольшим. Об этом в беседе с ТАСС рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма Артур Мурадян.

"Данные уточняются. По данным посольства, нет информации о том, что пострадали российские граждане. На данный момент нет информации об аннуляциях. Поток на ближайшие даты был совсем небольшой", — сказал Мурадян.

По предварительным данным, в Израиле сейчас находятся порядка 100 организованных туристов из России. Об этом говорится в посте пресс-службы АТОР.