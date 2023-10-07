Российские турагентства не спешат аннулировать туры в атакованный Израиль
Вице-президент АТОР Мурадян: Данных об аннуляции туров из РФ в Израиль нет
Сообщений об аннуляциях туров из России в Израиль не было, а запланированный в этом направлении поток туристов из РФ был достаточно небольшим. Об этом в беседе с ТАСС рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма Артур Мурадян.
"Данные уточняются. По данным посольства, нет информации о том, что пострадали российские граждане. На данный момент нет информации об аннуляциях. Поток на ближайшие даты был совсем небольшой", — сказал Мурадян.
По предварительным данным, в Израиле сейчас находятся порядка 100 организованных туристов из России. Об этом говорится в посте пресс-службы АТОР.
"По предварительной информации, в Израиле сейчас находятся около 100 организованных туристов. Количество самостоятельных путешественников неизвестно. Данные уточняются", — сказано в публикации.
Напомним, ранним утром в субботу, 7 октября, сектор Газа напал на Израиль, открыв ракетный огонь по Тель-Авиву и югу страны. Позже в ЦАХАЛ сообщили, что палестинские радикалы пробрались на территорию государства. В центральной и южной частях Израиля было введено особое положение, а военные начали стрелять в ответ. ХАМАС начало операцию "Наводнение Аль-Акса", а израильская армия — контртеррористическую операцию "Железные мечи". Известно о 20 погибших и 35 пленных. По словам премьера Нетаньяху, страна находится в состоянии войны.
ТАСС / AP / Ohad Zwigenberg