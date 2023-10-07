Авиация Израиля уничтожила две многоэтажки, использовавшиеся сторонниками ХАМАС
Израиль сообщил, что уничтожил ряд целей ХАМАС в секторе Газа
Израильская авиация поразила несколько объектов в секторе Газа, которые якобы используются руководством ХАМАС в военных целях. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
Удар Израиля по сектору Газа. Видео © Twitter / AG_Journalist
"Истребители армии нанесли удары по военной структуре в двух многоэтажных зданиях, используемых высокопоставленными террористами ХАМАС для осуществления террористической деятельности", — уточняется в заявлении.
На публикуемых палестинской стороной кадрах видно, как несколько многоэтажек оседают после прогремевшего взрыва. В воздух поднимаются пыль и столб дыма, заволакивающие район. Тут же на месте начинается пожар, слышны крики людей.
Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинцы пробрались на территорию страны. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ начал контртеррористическую операцию "Железные мечи". В стране ввели чрезвычайное положение, медикам запретили уходить в отпуск или выезжать за рубеж. США и ЕС осудили действия ХАМАС. МИД РФ призвал стороны сесть за стол переговоров. Израильская сторона сообщила о ста погибших и 800 пострадавших, Палестина — о 198 жертвах эскалации и 1,6 тысячи раненых.
Twitter / AG_Journalist