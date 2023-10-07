Авиация Израиля уничтожила две многоэтажки, использовавшиеся сторонниками ХАМАС

Израильская авиация поразила несколько объектов в секторе Газа, которые якобы используются руководством ХАМАС в военных целях. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Удар Израиля по сектору Газа. Видео © Twitter / AG_Journalist

"Истребители армии нанесли удары по военной структуре в двух многоэтажных зданиях, используемых высокопоставленными террористами ХАМАС для осуществления террористической деятельности", — уточняется в заявлении.