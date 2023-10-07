"Мы будем готовы": В Израиле не исключили возможных атак ещё из двух стран

Израильская армия готова к атаке со стороны Ливана и Сирии, если там находятся палестинские группировки. Об этом заявил представитель армии Израиля Ричард Хехт, рассказал CNN .

"Мы готовы на севере, в случае если там есть некие палестинские группировки, если они решат прийти, мы будем готовы", — сказал Хехт телеканалу.