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7 октября, 15:38

"Мы будем готовы": В Израиле не исключили возможных атак ещё из двух стран

В армии Израиля заявили о готовности принять удар со стороны Ливана и Сирии

Израильская армия готова к атаке со стороны Ливана и Сирии, если там находятся палестинские группировки. Об этом заявил представитель армии Израиля Ричард Хехт, рассказал CNN.

"Мы готовы на севере, в случае если там есть некие палестинские группировки, если они решат прийти, мы будем готовы", сказал Хехт телеканалу.

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Напомним, с самого утра 7 октября ХАМАС с территории сектора Газа начало наносить ракетные удары по Тель-Авиву и южной части Израиля, а бойцы движения начали проникать на территорию страны. Там объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а в ЦАХАЛ — о контртеррористической операции "Железные мечи". В Израиле ввели чрезвычайное положение. Тем временем в США уже собираются помочь союзнику. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, Вашингтон работает над выделением Израилю всего необходимого.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency / Mostafa Alkharouf

Александра Мышляева
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