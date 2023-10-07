"Мы будем готовы": В Израиле не исключили возможных атак ещё из двух стран
В армии Израиля заявили о готовности принять удар со стороны Ливана и Сирии
Израильская армия готова к атаке со стороны Ливана и Сирии, если там находятся палестинские группировки. Об этом заявил представитель армии Израиля Ричард Хехт, рассказал CNN.
"Мы готовы на севере, в случае если там есть некие палестинские группировки, если они решат прийти, мы будем готовы", — сказал Хехт телеканалу.
Напомним, с самого утра 7 октября ХАМАС с территории сектора Газа начало наносить ракетные удары по Тель-Авиву и южной части Израиля, а бойцы движения начали проникать на территорию страны. Там объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а в ЦАХАЛ — о контртеррористической операции "Железные мечи". В Израиле ввели чрезвычайное положение. Тем временем в США уже собираются помочь союзнику. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, Вашингтон работает над выделением Израилю всего необходимого.
Getty Images / Anadolu Agency / Mostafa Alkharouf