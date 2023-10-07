Пентагон заверил, что США помогут Израилю защититься от палестинских обстрелов
Глава Пентагона Остин заявил, что США дадут Израилю всё необходимое для обороны
Американские власти собираются помочь Израилю защититься от палестинских обстрелов со стороны сектора Газа. Об этом сказано в заявлении министра обороны США Ллойда Остина.
"В последующие дни Министерство обороны США будет работать над обеспечением Израиля тем, в чём он нуждается для обороны и защиты гражданских лиц от неизбирательного насилия и терроризма", — отмечается в тексте.
Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинцы пробрались на территорию страны. Израильская армия открыла ответный огонь. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", в Минобороны Израиля сочли это объявлением войны. В стране ввели чрезвычайное положение. США и ЕС осудили действия ХАМАС. МИД РФ призвал стороны сесть за стол переговоров. Израильская сторона сообщила о 42 убитых и 779 пострадавших, а в Палестине заявили о гибели 160 человек.
t.me / SHOT