Пентагон заверил, что США помогут Израилю защититься от палестинских обстрелов

Американские власти собираются помочь Израилю защититься от палестинских обстрелов со стороны сектора Газа. Об этом сказано в заявлении министра обороны США Ллойда Остина.

"В последующие дни Министерство обороны США будет работать над обеспечением Израиля тем, в чём он нуждается для обороны и защиты гражданских лиц от неизбирательного насилия и терроризма", — отмечается в тексте.