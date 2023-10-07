Израиль взял в плен около 30 бойцов движения ХАМАС

Израильские военные взяли в плен около 30 бойцов движения ХАМАС в ходе зачистки районов, граничащих с сектором Газа. Соответствующая информация появилась в "Твиттере" (X).

Также израильская армия освобождает заложников, которые находились в руках палестинцев после атаки на территорию страны. Так, бойцы элитного подразделения ЯМАМ вызволили из плена израильскую семью, которая с сегодняшнего утра была в заложниках у нападавших.