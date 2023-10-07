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7 октября, 16:56

Израиль взял в плен около 30 бойцов движения ХАМАС

<p>Израиль взял в плен примерно 30 бойцов движения ХАМАС. Обложка © Twitter (X) / <a href="https://twitter.com/JS_nws/status/1710688245246198042" target="_blank" rel="noopener noreferrer">JS_nws</a></p>

Израиль взял в плен примерно 30 бойцов движения ХАМАС. Обложка © Twitter (X) / JS_nws

Израильские военные взяли в плен около 30 бойцов движения ХАМАС в ходе зачистки районов, граничащих с сектором Газа. Соответствующая информация появилась в "Твиттере" (X).

Также израильская армия освобождает заложников, которые находились в руках палестинцев после атаки на территорию страны. Так, бойцы элитного подразделения ЯМАМ вызволили из плена израильскую семью, которая с сегодняшнего утра была в заложниках у нападавших.

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Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинцы пробрались на территорию страны. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ начал контртеррористическую операцию "Железные мечи". В стране ввели чрезвычайное положение, медикам запретили уходить в отпуск или выезжать за рубеж. США и ЕС осудили действия ХАМАС. МИД РФ призвал стороны сесть за стол переговоров. Израильская сторона сообщила о ста погибших и 800 пострадавших, Палестина — о 198 жертвах эскалации и 1,6 тысячи раненых.

Татьяна Миссуми
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