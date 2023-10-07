Трамп обвинил администрацию Байдена в спонсировании ударов ХАМАС по Израилю

Палестинское исламистское движение ХАМАС, признанное в ряде стран террористической организацией, атаковало Израиль не без помощи американских денег. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп.

"К несчастью, помогли финансировать эти атаки доллары американских налогоплательщиков, которые, как сообщается, поступили от администрации Джо Байдена", — отмечается в его заявлении.

Он подчеркнул, что предыдущая администрация Белого дома принесла на Ближний Восток столько мира, только чтобы увидеть, как нынешний американский лидер Джо Байден "сводит его на нет темпами, какими никто и не мог представить". Трамп назвал позором атаки ХАМАС на Израиль, указав, что страна имеет право защищать себя любой подавляющей силой.