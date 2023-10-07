Трамп обвинил администрацию Байдена в спонсировании ударов ХАМАС по Израилю
Палестинское исламистское движение ХАМАС, признанное в ряде стран террористической организацией, атаковало Израиль не без помощи американских денег. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп.
"К несчастью, помогли финансировать эти атаки доллары американских налогоплательщиков, которые, как сообщается, поступили от администрации Джо Байдена", — отмечается в его заявлении.
Он подчеркнул, что предыдущая администрация Белого дома принесла на Ближний Восток столько мира, только чтобы увидеть, как нынешний американский лидер Джо Байден "сводит его на нет темпами, какими никто и не мог представить". Трамп назвал позором атаки ХАМАС на Израиль, указав, что страна имеет право защищать себя любой подавляющей силой.
Ранее российские политики уже заявляли о причастности США к конфликту между Израилем и Палестиной. Например, сенатор Ольга Ковитиди отметила, что он на протяжении долгого времени был законсервирован Вашингтоном, нарастал, а сейчас взорвался как мыльный пузырь. В то же время зампред Совбеза Дмитрий Медведев подчеркнул, что "маниакальную страсть Америки" по разжиганию конфликтов в мире может остановить лишь гражданская война в самих Штатах.
Напомним, сегодня утром сектор Газа совершил массированный ракетный обстрел по территории Израиля, после чего в страну проникли палестинские радикалы и устроили бесчинства. В итоге движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль начал контртеррористическую операцию "Железные мечи". В стране было введено чрезвычайное положение, медикам запретили уходить в отпуск или выезжать за рубеж. Между тем США и ЕС выступили с осуждением действий боевиков. МИД РФ призвал стороны сесть за стол переговоров. На данный момент известно о ста жертвах в Израиле и 800 раненых.
ТАСС / AP / Mike Mulholland