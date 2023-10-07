В Совфеде указали на причастность США к конфликту Палестины и Израиля
Сенатор Ковитиди: Замороженный США конфликт вновь вспыхнул
Бесконтрольность расширения конфликта Израиля и Палестины представляет серьёзную угрозу для хрупкой системы безопасности Ближневосточного региона. Такое заявление сделала член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству сенатор Ольга Ковитиди.
"Ситуация очень серьёзная. Насколько будет возможным остановить разгорающийся вооружённый конфликт между Израилем и Палестиной, который явно перешёл в очень активную фазу, сказать сложно. Очевидно лишь одно — законсервированный США конфликт вновь активизирован", — сообщила Ковитиди в беседе с RT.
Сенатор также обратила внимание на то, что каждый очередной конфликт не предотвращается, а "замораживается" Соединёнными Штатами. Она отметила, что любая война означает большие деньги. В этом веке уже было немало конфликтов, которые разгорались с такой же "внезапностью", как это было в 2000-м, 2006-м, 2009-м и 2014-м. Остаётся только пожалеть простых людей, которые десятками лет живут словно на спящем вулкане, не вникая в игры геополитиков, где на кон поставлены астрономические суммы, подытожила Ковитиди.
Напомним, с самого утра со стороны сектора Газа ведётся ракетный обстрел Тель-Авива и южной части Израиля, бойцы ХАМАС проникли на территорию страны. В атакованных регионах ввели режим особого положения. В свою очередь ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — о контртеррористической операции "Железные мечи". Как сообщили в Минздраве Палестины, в результате израильских бомбардировок погиб 161 человек, ещё 931 ранен. Между тем израильская сторона сообщила о 42 убитых и 779 пострадавших.
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