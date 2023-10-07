В Совфеде указали на причастность США к конфликту Палестины и Израиля

"Ситуация очень серьёзная. Насколько будет возможным остановить разгорающийся вооружённый конфликт между Израилем и Палестиной, который явно перешёл в очень активную фазу, сказать сложно. Очевидно лишь одно — законсервированный США конфликт вновь активизирован", — сообщила Ковитиди в беседе с RT.

Сенатор также обратила внимание на то, что каждый очередной конфликт не предотвращается, а "замораживается" Соединёнными Штатами. Она отметила, что любая война означает большие деньги. В этом веке уже было немало конфликтов, которые разгорались с такой же "внезапностью", как это было в 2000-м, 2006-м, 2009-м и 2014-м. Остаётся только пожалеть простых людей, которые десятками лет живут словно на спящем вулкане, не вникая в игры геополитиков, где на кон поставлены астрономические суммы, подытожила Ковитиди.