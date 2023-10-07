Бойцы ХАМАС подбили "самый неуязвимый" израильский танк и сняли всё на видео

В Сети появилось видео с моментом уничтожения израильского танка Merkava Mk4 с активной защитой Trophy с помощью снаряда, сброшенного с дрона. Как пишет Mash , техника прикрывала пограничный пункт, взятый бойцами ХАМАС.

К слову, в Израиле ранее называли Merkava самым неуязвимым танком и не продавали за рубеж. А систему активной защиты Trophy даже приобрела армия США. Там собрались устанавливать её в свои Abrams.