Бойцы ХАМАС подбили "самый неуязвимый" израильский танк и сняли всё на видео
Появилось видео с уничтожением израильского танка Merkava Mk4 c дрона ХАМАС
В Сети появилось видео с моментом уничтожения израильского танка Merkava Mk4 с активной защитой Trophy с помощью снаряда, сброшенного с дрона. Как пишет Mash, техника прикрывала пограничный пункт, взятый бойцами ХАМАС.
Появилось видео с уничтожением израильского танка Merkava Mk4 c дрона ХАМАС. Видео © X (ранее Twitter) / Clash Report
К слову, в Израиле ранее называли Merkava самым неуязвимым танком и не продавали за рубеж. А систему активной защиты Trophy даже приобрела армия США. Там собрались устанавливать её в свои Abrams.
Напомним, сегодня утром ХАМАС начал массированный ракетный обстрел южной части Израиля и Тель-Авива. В ЦАХАЛ сообщили, что на территорию проникли бойцы движения, а власти ввели особое положение в атакованных частях страны. Армия Израиля начала вести ответный огонь, ХАМАС объявил об операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — контртеррористической операции "Железные мечи". Как позднее отметил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, страна находится в состоянии войны.
X (ранее Twitter) / Clash Report