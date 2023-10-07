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7 октября, 10:37

Бойцы ХАМАС подбили "самый неуязвимый" израильский танк и сняли всё на видео

Появилось видео с уничтожением израильского танка Merkava Mk4 c дрона ХАМАС

В Сети появилось видео с моментом уничтожения израильского танка Merkava Mk4 с активной защитой Trophy с помощью снаряда, сброшенного с дрона. Как пишет Mash, техника прикрывала пограничный пункт, взятый бойцами ХАМАС.

Появилось видео с уничтожением израильского танка Merkava Mk4 c дрона ХАМАС. Видео © X (ранее Twitter) / Clash Report

К слову, в Израиле ранее называли Merkava самым неуязвимым танком и не продавали за рубеж. А систему активной защиты Trophy даже приобрела армия США. Там собрались устанавливать её в свои Abrams.

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Напомним, сегодня утром ХАМАС начал массированный ракетный обстрел южной части Израиля и Тель-Авива. В ЦАХАЛ сообщили, что на территорию проникли бойцы движения, а власти ввели особое положение в атакованных частях страны. Армия Израиля начала вести ответный огонь, ХАМАС объявил об операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — контртеррористической операции "Железные мечи". Как позднее отметил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, страна находится в состоянии войны.

Обложка ©

X (ранее Twitter) / Clash Report

Матвей Константинов
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