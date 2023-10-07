Россиянка не может вывезти мужа с фестиваля в Израиле из-за военных блокпостов
Россиянка не может вывезти мужа с фестиваля электронной музыки "Месибат Тева" в Израиле из-за выставленных военными блокпостов. Об этом сообщает SHOT.
Жители делятся с израильскими военными водой. Видео © t.me / SHOT
По данным телеграм-канала, в настоящее время армия Израиля перекрывает все дороги внутри страны, которые ведут к сектору Газа. Исключением не стала территория в районе города Офаким, где проводился фестиваль. Сейчас туда стягиваются военные, а гражданских не пропускают, поэтому Виктория не может забрать супруга. Многие жители, кстати всячески помогают бойцам и делятся с ними водой.
Сегодня утром сектор Газа атаковал юг Израиля и Тель-Авив, выпустив ракеты. В ЦАХАЛ также сообщили, что на территорию страны проникли палестинские радикалы. Еврейские власти ввели особое положение в центральной и южной частях Израиля, а военные начали стрелять в ответ. Позже ХАМАС объявил о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а израильская армия — контртеррористической операции "Железные мечи". При этом премьер Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны. К этому моменту местные СМИ сообщают о 20 погибших. Также известно, что боевики взяли в плен 35 израильских военных и поселенцев.
t.me / SHOT