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7 октября, 10:15

Россиянка не может вывезти мужа с фестиваля в Израиле из-за военных блокпостов

Россиянка не может вывезти мужа с фестиваля электронной музыки "Месибат Тева" в Израиле из-за выставленных военными блокпостов. Об этом сообщает SHOT.

Жители делятся с израильскими военными водой. Видео © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, в настоящее время армия Израиля перекрывает все дороги внутри страны, которые ведут к сектору Газа. Исключением не стала территория в районе города Офаким, где проводился фестиваль. Сейчас туда стягиваются военные, а гражданских не пропускают, поэтому Виктория не может забрать супруга. Многие жители, кстати всячески помогают бойцам и делятся с ними водой.

Толпы израильтян под выстрелами бегут через пустыню из захваченных ХАМАС районов

Толпы израильтян под выстрелами бегут через пустыню из захваченных ХАМАС районов

Сегодня утром сектор Газа атаковал юг Израиля и Тель-Авив, выпустив ракеты. В ЦАХАЛ также сообщили, что на территорию страны проникли палестинские радикалы. Еврейские власти ввели особое положение в центральной и южной частях Израиля, а военные начали стрелять в ответ. Позже ХАМАС объявил о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а израильская армия — контртеррористической операции "Железные мечи". При этом премьер Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны. К этому моменту местные СМИ сообщают о 20 погибших. Также известно, что боевики взяли в плен 35 израильских военных и поселенцев.

Обложка ©

t.me / SHOT

Николь Вербер
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