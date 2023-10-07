Россиянка не может вывезти мужа с фестиваля в Израиле из-за военных блокпостов

Россиянка не может вывезти мужа с фестиваля электронной музыки "Месибат Тева" в Израиле из-за выставленных военными блокпостов. Об этом сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, в настоящее время армия Израиля перекрывает все дороги внутри страны, которые ведут к сектору Газа. Исключением не стала территория в районе города Офаким, где проводился фестиваль. Сейчас туда стягиваются военные, а гражданских не пропускают, поэтому Виктория не может забрать супруга. Многие жители, кстати всячески помогают бойцам и делятся с ними водой.