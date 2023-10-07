Боевики бульдозером сносят пограничную стену между сектором Газа и Израилем
Палестинские боевики при помощи бульдозера сносят пограничную стену, разделяющую сектор Газа и территорию Израиля. Вокруг в это время находятся бойцы исламистского движения ХАМАС, которые прорываются в страну.
Боевики бульдозером сносят пограничную стену между сектором Газа и Израилем. Видео © Twitter / SmyMbarz
Напомним, ситуация между сектором Газа и Израилем обострилась сегодня утром, когда страна подверглась ракетному удару. После атаки боевики проникли на еврейскую территорию и начали устраивать страшные бесчинства. В итоге ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В центральной и южной частях Израиля было введено особое положение, а армия Израиля начала наносить удары по сектору Газа. В итоге еврейские власти объявили о проведении контртеррористической операции "Железные мечи". Известно, что уже погибло около 20 человек, более 540 — пострадали.
Twitter / SmyMbarz