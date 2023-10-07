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7 октября, 11:36

Боевики бульдозером сносят пограничную стену между сектором Газа и Израилем

Палестинские боевики при помощи бульдозера сносят пограничную стену, разделяющую сектор Газа и территорию Израиля. Вокруг в это время находятся бойцы исламистского движения ХАМАС, которые прорываются в страну.

Боевики бульдозером сносят пограничную стену между сектором Газа и Израилем. Видео © Twitter / SmyMbarz

Крупнейший конфликт между Израилем и Палестиной за последние годы: что известно

Крупнейший конфликт между Израилем и Палестиной за последние годы: что известно

Напомним, ситуация между сектором Газа и Израилем обострилась сегодня утром, когда страна подверглась ракетному удару. После атаки боевики проникли на еврейскую территорию и начали устраивать страшные бесчинства. В итоге ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В центральной и южной частях Израиля было введено особое положение, а армия Израиля начала наносить удары по сектору Газа. В итоге еврейские власти объявили о проведении контртеррористической операции "Железные мечи". Известно, что уже погибло около 20 человек, более 540 — пострадали.

Обложка ©

Twitter / SmyMbarz

Николь Вербер
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