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7 октября, 17:16

Израиль сообщил о прекращении поставок электроэнергии в сектор Газа

Министр энергетики Кац: Израиль прекращает поставки электричества в сектор Газа

Израиль прекратит поставки электроэнергии в сектор Газа. Такое распоряжение дал министр энергетики страны Исраэль Кац. Израильский чиновник сообщил об этом в соцсети X.

"Я подписал распоряжение, предписывающее компании – поставщику электроэнергии прекратить поставки электричества в сектор Газа. Того, что было, больше не будет", написал Кац.

Израиль взял в плен около 30 бойцов движения ХАМАС

Израиль взял в плен около 30 бойцов движения ХАМАС

Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинцы пробрались на территорию страны. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ начал контртеррористическую операцию "Железные мечи". В стране ввели чрезвычайное положение, медикам запретили уходить в отпуск или выезжать за рубеж. США и ЕС осудили действия ХАМАС. МИД РФ призвал стороны сесть за стол переговоров. Израильская сторона сообщила о ста погибших и 800 пострадавших, Палестина — о 198 жертвах эскалации и 1,6 тысячи раненых.

Обложка ©

Shutterstock

Юрий Лысенко
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