Израиль сообщил о прекращении поставок электроэнергии в сектор Газа

Израиль прекратит поставки электроэнергии в сектор Газа. Такое распоряжение дал министр энергетики страны Исраэль Кац. Израильский чиновник сообщил об этом в соцсети X.

"Я подписал распоряжение, предписывающее компании – поставщику электроэнергии прекратить поставки электричества в сектор Газа. Того, что было, больше не будет", — написал Кац.