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7 октября, 16:50

"Начало освобождения": В ХАМАС заявили, что конфликт с Израилем — спасение народа и территорий Палестины

Глава политбюро ХАМАС: Конфликт с Израилем — начало освобождения Палестины

Борьба палестинского движения ХАМАС с Израилем — начало освобождения палестинских территорий и людей. Об этом заявил глава политбюро движения Исмаил Хания.

"Мы ведём бой, бой, который является началом освобождения Иерусалима, наших территорий, нашего народа и наших заключённых из тюрем израильских оккупантов", сказал Хания в ходе телеобращения.

Он также заявил, что власти Израиля перешли все границы, и назвал правительство "фашистским".

Крупнейший конфликт между Израилем и Палестиной за последние годы: что известно

Крупнейший конфликт между Израилем и Палестиной за последние годы: что известно

Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинцы пробрались на территорию страны. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ начал контртеррористическую операцию "Железные мечи". В стране ввели чрезвычайное положение, медикам запретили уходить в отпуск или выезжать за рубеж. США и ЕС осудили действия ХАМАС. МИД РФ призвал стороны сесть за стол переговоров. Израильская сторона сообщила о ста погибших и 800 пострадавших, Палестина — о 198 жертвах эскалации и 1,6 тысячи раненых.

Обложка ©

ТАСС / EPA / HAITHAM IMAD

Александра Мышляева
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