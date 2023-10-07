"Начало освобождения": В ХАМАС заявили, что конфликт с Израилем — спасение народа и территорий Палестины

Борьба палестинского движения ХАМАС с Израилем — начало освобождения палестинских территорий и людей. Об этом заявил глава политбюро движения Исмаил Хания.

"Мы ведём бой, бой, который является началом освобождения Иерусалима, наших территорий, нашего народа и наших заключённых из тюрем израильских оккупантов", — сказал Хания в ходе телеобращения.