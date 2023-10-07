"Начало освобождения": В ХАМАС заявили, что конфликт с Израилем — спасение народа и территорий Палестины
Глава политбюро ХАМАС: Конфликт с Израилем — начало освобождения Палестины
Борьба палестинского движения ХАМАС с Израилем — начало освобождения палестинских территорий и людей. Об этом заявил глава политбюро движения Исмаил Хания.
"Мы ведём бой, бой, который является началом освобождения Иерусалима, наших территорий, нашего народа и наших заключённых из тюрем израильских оккупантов", — сказал Хания в ходе телеобращения.
Он также заявил, что власти Израиля перешли все границы, и назвал правительство "фашистским".
Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинцы пробрались на территорию страны. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ начал контртеррористическую операцию "Железные мечи". В стране ввели чрезвычайное положение, медикам запретили уходить в отпуск или выезжать за рубеж. США и ЕС осудили действия ХАМАС. МИД РФ призвал стороны сесть за стол переговоров. Израильская сторона сообщила о ста погибших и 800 пострадавших, Палестина — о 198 жертвах эскалации и 1,6 тысячи раненых.
ТАСС / EPA / HAITHAM IMAD