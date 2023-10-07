Сектор Газа на заднем дворе Израиля: Чем грозит обострение между Израилем и Палестиной всему миру Востоковед, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня — о том, к каким последствиям может привести эскалация между Израилем и Палестиной и как отразится на России. 7 октября, 12:49 Палестинцы берут под свой контроль израильский танк после пересечения пограничного забора с Израилем из Хан-Юниса. Обложка © Getty Images / dpa / Abed Rahim Khatib

Взаимные обстрелы между Израилем и Палестиной давно стали привычным делом как для жителей этих стран, так и для мирового сообщества. Однако сегодня всё вышло за рамки традиционного сценария и списать происходящее на "очередную эскалацию" не получится. Как минимум по той причине, что впервые за долгое время не израильтяне пришли с оружием в дома палестинцев, а наоборот. Сектор Газа буквально оказался на заднем дворе Израиля.

ХАМАС с ближайшими союзниками в лице "Палестинского исламского джихада" и ряда других фракций объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", в рамках которой за ракетными обстрелами последовали наземные операции в ряде городов на израильской территории. Конечно, с точным переводом арабского названия операции в русскоязычных СМИ ещё предстоит определиться, но следует отметить присущий Арабскому Востоку символизм.

Во-первых, начало операции пришлось не просто на Шаббат, а на 50-ую годовщину Войны Судного дня 1973 года. Во-вторых, слово "потоп" с определённым артиклем является прямой отсылкой к библейскому Всемирному потопу. В-третьих, комплекс мечети Аль-Акса в Иерусалиме — это не только один из важнейших символов палестинского движения, это также и третья, после Мекки и Медины, святыня всех мусульман мира.

Очевидно, такое название ХАМАС избрало из расчёта на широкий резонанс и активизацию своих союзников как в регионе, так и за его пределами. В Сети уже появляются видео, на которых с минаретов палестинских мечетей звучат призывы к вооружённой борьбе против "сионистского оккупационного режима". Будет ли услышан этот призыв за пределами Палестины/Израиля? Покажет время.

Израильская сторона, в свою очередь, не стала медлить с ответом. Министр обороны Йоав Галант объявил массовую мобилизацию резервистов ЦАХАЛ в рамках ответной операции "Железные мечи". Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна столкнулась не с очередной "операцией", а уже находится в состоянии войны.

Израиль, Ашкелон: израильские полицейские укрываются за стеной во время ракетного обстрела из сектора Газа. Фото © Getty Images / dpa / Ilia Yefimovich

Переводя с языка публичной политики, высшее руководство Израиля выразило готовность идти до конца относительно проблемы сектора Газа, что, с точки зрения израильского руководства, является важнейшим шагом на пути окончательного решения "палестинского вопроса". Конечно, делать какие-то выводы относительно успехов или провалов любой стороны текущего конфликта ещё рано. Однако с учётом внутриполитических проблем самого Израиля шансы на ограниченный успех имеются у обоих игроков. Вопрос только в том, какие критерии для этого "успеха" выдвинут палестинцы и израильтяне.

Помимо самой специфики ситуации также необходимо отметить региональный контекст Ближнего Востока. Ливанская "Хезболла", боевые части которой находятся у северных границ Израиля, традиционно выступает союзником движения ХАМАС. Официальные медиаресурсы "Хезболлы" в первые часы "Потопа Аль-Аксы" выразили официальную поддержку операции палестинцев, назвав её "решительным ответом на продолжающуюся израильскую оккупацию и посланием тем, кто стремится к нормализации отношений с Израилем". Однако открывать второй фронт на ливанско-израильской границе "Хезболла" пока не стала. Из числа ближневосточных государств открыто действия ХАМАС на данный момент поддержали только Иран, Сирия и Алжир.

Как реагирует исламский мир

Палестинские члены бригад военного крыла ХАМАС, которые были убиты и ранены в столкновениях на границе Газы и Израиля, вывезены из этого района и доставлены в сектор Газа. Фото © Getty Images / Anadolu Agenc / Mustafa Hassona

При этом крупнейшие игроки Ближнего Востока — Турция и Саудовская Аравия — не стали торопиться с заявлениями. Эрдоган ограничился призывом к "сдержанности" сторон, Анкара и ранее стремилась поддерживать определённый баланс между отношениями с Израилем и поддержкой Палестины. Куда больше настораживает молчание Саудовской Аравии. Уже несколько месяцев западные СМИ муссируют слухи об установлении прямых израильско-саудовских отношений.

Однако фактический глава королевства — наследный принц Мухаммед бен Салман — в одном из недавних интервью Fox News дал чётко понять, что вопрос независимости Палестины для Саудовской Аравии является ключевым моментом. Тем не менее долгое молчание, как и нейтральная позиция, сильно ударят по имиджу Турции и Саудовской Аравии не только в регионе, но и во всём исламском мире.

Значение конфликта для России

Для России очередная дестабилизация Ближнего Востока, особенно в современных реалиях, является крайне нежелательным поворотом событий. Как минимум наша страна является одним из немногих членов международного сообщества, что последовательно выступает за принцип "двух государств", который был утверждён Резолюцией 181(II) Генеральной ассамблеи ООН ещё в 1947 году. Однако текущие события на территориях Палестины и Израиля, как уже было сказано, имеют все шансы, подобно тому самому Всемирному потопу, прорвать границы этих двух государств и затопить весь Ближний Восток.

При таком раскладе региональные игроки будут вынуждены открыто занять сторону, что крайне негативно скажется на разветвлённой сети двусторонних отношений, которую российская дипломатия выстраивала последние десять лет. Поспешность здесь будет явно вредна, но надо готовиться к принятию оперативных мер по сохранению баланса интересов.