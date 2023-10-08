Разрушительный ракетный удар по больнице в израильском Ашкелоне попал на видео

Ракета, выпущенная боевиками из сектора Газа, попала в здание больницы "Барзилай" в израильском Ашкелоне. Очевидцы делятся кадрами с моментом удара по медцентру и разрушениями внутри здания.

На них видно, что в результате попадания снаряда пострадали крыша здания и стены. Внутри больницы — полный хаос и разруха: мебель разбита, из повреждённых труб льётся вода, помещения заволок дым.