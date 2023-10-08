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8 октября, 00:34

Разрушительный ракетный удар по больнице в израильском Ашкелоне попал на видео

Ракета ХАМАС попала в здание медцентра "Барзилай" в израильском Ашкелоне

Ракета, выпущенная боевиками из сектора Газа, попала в здание больницы "Барзилай" в израильском Ашкелоне. Очевидцы делятся кадрами с моментом удара по медцентру и разрушениями внутри здания.

Ракетный удар по больнице в израильском Ашкелоне. Видео © X / Marxozoic / AlertsG / RoplayWX

На них видно, что в результате попадания снаряда пострадали крыша здания и стены. Внутри больницы — полный хаос и разруха: мебель разбита, из повреждённых труб льётся вода, помещения заволок дым.

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Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинцы пробрались на территорию страны. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ начал контртеррористическую операцию "Железные мечи". В стране ввели чрезвычайное положение, медикам запретили уходить в отпуск или выезжать за рубеж. В МИД России призвали стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров, а в НАТО осудили действия палестинцев. Минздрав Газы сообщил о 232 погибших и 1,7 тысячи пострадавших, со стороны Израиля погибших больше 300, раненых — свыше 1,5 тысячи.

Обложка ©

X / Marxozoic

Андрей Бражников
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