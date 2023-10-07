Число погибших в секторе Газа от израильских ударов выросло до 232

Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 232, пострадало почти 1,7 тысячи человек. Об этом сообщил палестинский Минздрав.

"На данный момент в результате израильской агрессии в больницы сектора Газа поступили тела 232 человек", — говорится в заявлении Минздрава Газы. Также сообщается о том, что госпитализация потребовалась для 1697 человек.