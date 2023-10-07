Число погибших в секторе Газа от израильских ударов выросло до 232
Минздрав Газы сообщил о 232 погибших и 1,7 тысячи пострадавших после атак Израиля
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Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 232, пострадало почти 1,7 тысячи человек. Об этом сообщил палестинский Минздрав.
"На данный момент в результате израильской агрессии в больницы сектора Газа поступили тела 232 человек", — говорится в заявлении Минздрава Газы. Также сообщается о том, что госпитализация потребовалась для 1697 человек.
В свою очередь в Израиле сообщили, что число погибших в результате атак ХАМАС превысило 200. Палестина начала наносить удары по Израилю с территории сектора газа в субботу утром. Вслед за этим бойцы ХАМАС начали проникать на территорию еврейского государства, движение объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Власти Израиля ввели чрезвычайное положение.