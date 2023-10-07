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7 октября, 18:47

Число погибших в секторе Газа от израильских ударов выросло до 232

Минздрав Газы сообщил о 232 погибших и 1,7 тысячи пострадавших после атак Израиля

<p>Обложка © ТАСС / AP / Fatima Shbair</p>

Обложка © ТАСС / AP / Fatima Shbair

Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 232, пострадало почти 1,7 тысячи человек. Об этом сообщил палестинский Минздрав.

"На данный момент в результате израильской агрессии в больницы сектора Газа поступили тела 232 человек", говорится в заявлении Минздрава Газы. Также сообщается о том, что госпитализация потребовалась для 1697 человек.

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В свою очередь в Израиле сообщили, что число погибших в результате атак ХАМАС превысило 200. Палестина начала наносить удары по Израилю с территории сектора газа в субботу утром. Вслед за этим бойцы ХАМАС начали проникать на территорию еврейского государства, движение объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Власти Израиля ввели чрезвычайное положение.

Юрий Лысенко
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