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7 октября, 18:26

Число погибших в Израиле из-за конфликта с Палестиной возросло до 200

В Израиле выросло число погибших в результате сегодняшних атак ХАМАС. Как сообщает телеканал N12, сейчас зарегистрировано более двухсот смертей.

"Число погибших израильтян превысило 200 человек", говорится в сообщении.

Крупнейший конфликт между Израилем и Палестиной за последние годы: что известно

Крупнейший конфликт между Израилем и Палестиной за последние годы: что известно

Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа. Бойцы ХАМАС начали проникать на территорию еврейского государства, движение объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Власти Израиля ввели чрезвычайное положение. В свою очередь в МИД России призвали стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров, а в НАТО осудили действия палестинцев.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency / Mostafa Alkharouf

Александра Мышляева
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