Число погибших в Израиле из-за конфликта с Палестиной возросло до 200
В Израиле выросло число погибших в результате сегодняшних атак ХАМАС. Как сообщает телеканал N12, сейчас зарегистрировано более двухсот смертей.
"Число погибших израильтян превысило 200 человек", — говорится в сообщении.
Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа. Бойцы ХАМАС начали проникать на территорию еврейского государства, движение объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Власти Израиля ввели чрезвычайное положение. В свою очередь в МИД России призвали стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров, а в НАТО осудили действия палестинцев.
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