Число жертв нападения ХАМАС на Израиль превысило 300

Более 300 жителей Израиля погибли и свыше 1,5 тысячи пострадали в результате нападения радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом пишет газета The Jerusalem Post со ссылкой на Минздрав страны.

В министерстве пояснили, что в результате атак ранены 1590 израильтян, 19 из них находятся в критическом состоянии, 293 — в тяжёлом. Число взятых боевиками ХАМАС в заложники неизвестно, но ранее было известно о десятках.