Все ночные рейсы из аэропортов России в Израиль отменены до особых распоряжений
Росавиация ввела ограничения на ночные вылеты в Израиль до особых распоряжений
Росавиация ввела ограничения на ночные вылеты в Израиль до особых распоряжений в связи с вооружённым конфликтом с ХАМАС.
"В связи с нестабильной военно-политической ситуацией в государстве Израиль с 03:00 мск 08.10.23 Росавиация вводит ограничения на ночные вылеты из аэропортов РФ в аэропорты государства Израиль до особых распоряжений", — сказано в сообщении ведомства.
Выполняющим полёты в страну авиакомпаниям поручено предоставить пассажирам задержанных рейсов все необходимые услуги, включая возврат и обмен билетов без штрафных санкций. Для решения вопросов клиентам следует обращаться на телефоны Red Wings — 8-495-212-12-51 и авиакомпании "Азимут" — 9-863-226-00-05.
Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинцы пробрались на территорию страны. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ начал контртеррористическую операцию "Железные мечи". В стране ввели чрезвычайное положение, медикам запретили уходить в отпуск или выезжать за рубеж. В МИД России призвали стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров, а в НАТО осудили действия палестинцев. Минздрав Газы сообщил о 232 погибших и 1,7 тысячи пострадавших, со стороны Израиля убито 250 человек и 1,5 тысячи ранены.
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