Все ночные рейсы из аэропортов России в Израиль отменены до особых распоряжений

Росавиация ввела ограничения на ночные вылеты в Израиль до особых распоряжений в связи с вооружённым конфликтом с ХАМАС.

"В связи с нестабильной военно-политической ситуацией в государстве Израиль с 03:00 мск 08.10.23 Росавиация вводит ограничения на ночные вылеты из аэропортов РФ в аэропорты государства Израиль до особых распоряжений", — сказано в сообщении ведомства.