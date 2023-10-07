Более 250 израильтян убиты и 1,5 тысячи ранены при вторжении ХАМАС

В Израиле в результате эскалации конфликта с Палестиной насчитывается уже как минимум 250 жертв. Об этом сообщает газета Jerusalem Post.

По её сведениям, по меньшей мере 250 израильтян были убиты и свыше 1,5 тысячи получили ранения. Сотни раненых находятся в критическом состоянии. Согласно данным журналистов, около 50 заложников удерживаются в Бари.