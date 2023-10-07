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7 октября, 20:14

Более 250 израильтян убиты и 1,5 тысячи ранены при вторжении ХАМАС

СМИ: Число погибших в результате атаки ХАМАС израильтян увеличилось до 250

В Израиле в результате эскалации конфликта с Палестиной насчитывается уже как минимум 250 жертв. Об этом сообщает газета Jerusalem Post.

По её сведениям, по меньшей мере 250 израильтян были убиты и свыше 1,5 тысячи получили ранения. Сотни раненых находятся в критическом состоянии. Согласно данным журналистов, около 50 заложников удерживаются в Бари.

Армия Израиля заявила о возврате контроля над большинством приграничных районов

Армия Израиля заявила о возврате контроля над большинством приграничных районов

В свою очередь, Минздрав Газы сообщил о 232 погибших и 1,7 тысячи пострадавших после атак Израиля. Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинцы пробрались на территорию страны. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ начал контртеррористическую операцию "Железные мечи". В стране ввели чрезвычайное положение, медикам запретили уходить в отпуск или выезжать за рубеж. В МИД России призвали стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров, а в НАТО осудили действия палестинцев.

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X / TaraBull

Лариса Сафронова
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