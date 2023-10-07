Армия Израиля заявила о возврате контроля над большинством приграничных районов
Представитель Вооружённых сил Израиля объявил о возвращении контроля над большинством приграничных с сектором Газа населённых пунктов на юге, в которые проникли боевики ХАМАС. Об этом сообщает газета Haaretz.
"Представитель израильских ВС заявил, что армия восстановила контроль над большинством приграничных населённых пунктов Газы, в которые в субботу проникли боевики ХАМАС", — пишет издание.
Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа. Бойцы ХАМАС начали проникать на территорию еврейского государства, движение объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Власти Израиля ввели чрезвычайное положение. В свою очередь в МИД России призвали стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров, а в НАТО осудили действия палестинцев.
Getty Images / Anadolu Agency / Mustafa Hassona