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7 октября, 19:22

Армия Израиля заявила о возврате контроля над большинством приграничных районов

Представитель Вооружённых сил Израиля объявил о возвращении контроля над большинством приграничных с сектором Газа населённых пунктов на юге, в которые проникли боевики ХАМАС. Об этом сообщает газета Haaretz.

"Представитель израильских ВС заявил, что армия восстановила контроль над большинством приграничных населённых пунктов Газы, в которые в субботу проникли боевики ХАМАС", — пишет издание.

Число погибших в Израиле из-за конфликта с Палестиной возросло до 200

Число погибших в Израиле из-за конфликта с Палестиной возросло до 200

Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа. Бойцы ХАМАС начали проникать на территорию еврейского государства, движение объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Власти Израиля ввели чрезвычайное положение. В свою очередь в МИД России призвали стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров, а в НАТО осудили действия палестинцев.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency / Mustafa Hassona

Андрей Бражников
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