Министр обороны Израиля расширил действие "особого положения" на всю страну
Минобороны Израиля ввело "особое положение в области безопасности" в стране
Министр обороны Израиля Йоав Галант своим распоряжением расширил зону действия "особого положения в области безопасности" на всю территорию страны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Галант этим вечером расширил зону действия "особого положения в области безопасности", теперь этот статус применяется ко всей территории Израиля", — сказано в официальном заявлении.
Благодаря введению "особого положения" Армия обороны Израиля получит право давать гражданским лицам инструкции по безопасности и закрывать общественные объекты при необходимости.
Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинцы пробрались на территорию страны. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ начал контртеррористическую операцию "Железные мечи". В стране ввели чрезвычайное положение, медикам запретили уходить в отпуск или выезжать за рубеж. В МИД России призвали стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров, а в НАТО осудили действия палестинцев. Минздрав Газы сообщил о 232 погибших и 1,7 тысячи пострадавших.
Минобороны Израиля