Министр обороны Израиля расширил действие "особого положения" на всю страну

Министр обороны Израиля Йоав Галант своим распоряжением расширил зону действия "особого положения в области безопасности" на всю территорию страны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Галант этим вечером расширил зону действия "особого положения в области безопасности", теперь этот статус применяется ко всей территории Израиля", — сказано в официальном заявлении.