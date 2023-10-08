Армия Израиля нанесла удары по Ливану

Израильская артиллерия открыла огонь по территории Ливана, назвав атаку ответными ударами. Военные заявили о готовности "ко всем сценариям" и пообещали и дальше защищать безопасность жителей еврейского государства.

"Артиллерия ЦАХАЛ наносит удары по району в Ливане, из которого несколько минут назад велась стрельба по израильской территории", — сказано в сообщении израильской армии в Telegram.