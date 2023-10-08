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8 октября, 05:03
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Армия Израиля нанесла удары по Ливану

Израильская артиллерия открыла огонь по территории Ливана, назвав атаку ответными ударами. Военные заявили о готовности "ко всем сценариям" и пообещали и дальше защищать безопасность жителей еврейского государства.

Армия Израиля нанесла удары по Ливану. Видео © X / ImVipulJamwal

"Артиллерия ЦАХАЛ наносит удары по району в Ливане, из которого несколько минут назад велась стрельба по израильской территории", — сказано в сообщении израильской армии в Telegram.

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Две девушки с русскими фамилиями похищены боевиками ХАМАС с фестиваля в Израиле

Израиль параллельно с этим продолжает боевые действия против ХАМАС из-за ракетных ударов утром 7 октября на юге страны и по Тель-Авиву со стороны сектора Газа. Палестинцы пробрались на территорию еврейского государства. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ начал контртеррористическую операцию "Железные мечи". Минздрав Газы сообщил о 232 погибших и 1,7 тысячи пострадавших, со стороны Израиля погибших больше 300, раненых — свыше 1,5 тысячи.

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Facebook (Соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Israel Defense Forces

Андрей Бражников
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