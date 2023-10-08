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8 октября, 08:38

750 жителей Израиля считаются пропавшими без вести

Jerusalem Post: Около 750 жителей Израиля пропали без вести

Около 750 жителей Израиля пропали без вести. Об этом сообщает местная газета Jerusalem Post.

Жуткие кадры с брошенными на юге Израиля автомобилями. Видео © T.me / Yediotnews

По последним данным, среди погибших с израильской стороны — не менее 300 человек, также около 1,8 тысячи пострадали. Между тем количество жертв при ударах ВВС Израиля по сектору Газа увеличилось до 313 (в том числе 20 детей), сообщили в Минздраве Палестины. Около 1990 человек получили ранения разной степени тяжести.

Две девушки с русскими фамилиями похищены боевиками ХАМАС с фестиваля в Израиле

Две девушки с русскими фамилиями похищены боевиками ХАМАС с фестиваля в Израиле

Вчера утром сектор Газа напал на Израиль, на территорию страны проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило операцию "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ в ответ начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". В результате боестолкновений власти еврейского государства ввели чрезвычайное положение. Обе стороны несут огромнейшие потери. Армия Израиля опубликовала список из 26 молодых военнослужащих, погибших в результате боестолкновений. Также по Сети разлетаются жуткие кадры с бесчинствами боевиков, на одном видео пользователи опознали участницу музыкального фестиваля из Германии.

Обложка ©

T.me / Yediotnews

Николь Вербер
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