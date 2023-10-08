750 жителей Израиля считаются пропавшими без вести

По последним данным, среди погибших с израильской стороны — не менее 300 человек, также около 1,8 тысячи пострадали. Между тем количество жертв при ударах ВВС Израиля по сектору Газа увеличилось до 313 (в том числе 20 детей), сообщили в Минздраве Палестины. Около 1990 человек получили ранения разной степени тяжести.