750 жителей Израиля считаются пропавшими без вести
Jerusalem Post: Около 750 жителей Израиля пропали без вести
Около 750 жителей Израиля пропали без вести. Об этом сообщает местная газета Jerusalem Post.
Жуткие кадры с брошенными на юге Израиля автомобилями. Видео © T.me / Yediotnews
По последним данным, среди погибших с израильской стороны — не менее 300 человек, также около 1,8 тысячи пострадали. Между тем количество жертв при ударах ВВС Израиля по сектору Газа увеличилось до 313 (в том числе 20 детей), сообщили в Минздраве Палестины. Около 1990 человек получили ранения разной степени тяжести.
Вчера утром сектор Газа напал на Израиль, на территорию страны проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило операцию "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ в ответ начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". В результате боестолкновений власти еврейского государства ввели чрезвычайное положение. Обе стороны несут огромнейшие потери. Армия Израиля опубликовала список из 26 молодых военнослужащих, погибших в результате боестолкновений. Также по Сети разлетаются жуткие кадры с бесчинствами боевиков, на одном видео пользователи опознали участницу музыкального фестиваля из Германии.
T.me / Yediotnews