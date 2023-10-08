Армия Израиля опубликовала список военных, погибших в боях с ХАМАС
Погибшие генерал-майор Адер Бен Саймон и капитан Йотам Бен Бест. Обложка © Israel Defense Forces
Армия обороны Израиля опубликовала список военнослужащих, которые погибли за прошедшие сутки в ходе боёв с бойцами ХАМАС на границе с сектором Газа.
Погибшие полковник Джонатан Стейнберг и сержант Афик Розенталь. Фото © Israel Defense Forces
В списке — 26 израильских военных разных званий в возрасте от 18 лет, в том числе 42-летний командир бригады "Нахаль", подполковник Йонатан Штайнберг, погибший во время столкновения с террористом возле Керем Шалома. В ЦАХАЛ с разрешения семей показали фото бойцов и выразили соболезнования их родным и близким.
Погибшие лейтенант Ор Мозеса и сержант Офир Зиони. Фото © Israel Defense Forces
Погибшие майор Йоав Малиев и капрал Натаниэль Янг. Фото © Israel Defense Forces
Напомним, вчера сектор Газа напал на Израиль, в страну проникли палестинские радикалы, а ХАМАС объявил операцию "Наводнение Аль-Акса". В ответ ЦАХАЛ начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". В результате боестолкновений власти еврейского государства ввели чрезвычайное положение. Жертвы боестолкновений исчисляются сотнями, а раненые — тысячами, причём их количество не перестаёт расти. Так, в Газе погибли 232 человека и 1,7 тысячи пострадали, а со стороны Израиля известно о более чем 300 жертвах и свыше 1,5 тысячи раненых.