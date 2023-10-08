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8 октября, 07:55

Армия Израиля опубликовала список военных, погибших в боях с ХАМАС

<p>Погибшие генерал-майор Адер Бен Саймон и капитан Йотам Бен Бест. Обложка ©<a href="https://www.idf.il/%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%9C%D7%9C%D7%99-%D7%97%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A8%D7%96%D7%9C/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Israel Defense Forces</a></p>

Погибшие генерал-майор Адер Бен Саймон и капитан Йотам Бен Бест. Обложка © Israel Defense Forces

Армия обороны Израиля опубликовала список военнослужащих, которые погибли за прошедшие сутки в ходе боёв с бойцами ХАМАС на границе с сектором Газа.

Погибшие полковник Джонатан Стейнберг и сержант Афик Розенталь. Фото © Israel Defense Forces

Погибшие полковник Джонатан Стейнберг и сержант Афик Розенталь. Фото © Israel Defense Forces

В списке — 26 израильских военных разных званий в возрасте от 18 лет, в том числе 42-летний командир бригады "Нахаль", подполковник Йонатан Штайнберг, погибший во время столкновения с террористом возле Керем Шалома. В ЦАХАЛ с разрешения семей показали фото бойцов и выразили соболезнования их родным и близким.

Погибшие лейтенант Ор Мозеса и сержант Офир Зиони. Фото © Israel Defense Forces

Погибшие лейтенант Ор Мозеса и сержант Офир Зиони. Фото © Israel Defense Forces

Погибшие майор Йоав Малиев и капрал Натаниэль Янг. Фото © Israel Defense Forces

Погибшие майор Йоав Малиев и капрал Натаниэль Янг. Фото © Israel Defense Forces

Напомним, вчера сектор Газа напал на Израиль, в страну проникли палестинские радикалы, а ХАМАС объявил операцию "Наводнение Аль-Акса". В ответ ЦАХАЛ начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". В результате боестолкновений власти еврейского государства ввели чрезвычайное положение. Жертвы боестолкновений исчисляются сотнями, а раненые — тысячами, причём их количество не перестаёт расти. Так, в Газе погибли 232 человека и 1,7 тысячи пострадали, а со стороны Израиля известно о более чем 300 жертвах и свыше 1,5 тысячи раненых.

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Николь Вербер
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