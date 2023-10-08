Армия Израиля опубликовала список военных, погибших в боях с ХАМАС

Армия обороны Израиля опубликовала список военнослужащих, которые погибли за прошедшие сутки в ходе боёв с бойцами ХАМАС на границе с сектором Газа.

В списке — 26 израильских военных разных званий в возрасте от 18 лет, в том числе 42-летний командир бригады "Нахаль", подполковник Йонатан Штайнберг, погибший во время столкновения с террористом возле Керем Шалома. В ЦАХАЛ с разрешения семей показали фото бойцов и выразили соболезнования их родным и близким.