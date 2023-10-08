Число погибших израильтян при атаках ХАМАС превысило 600

Количество израильтян, погибших в результате нападения боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС на еврейское государство, превысило 600 человек. Об этом сообщает Ynetnews.

"По оценкам официальных лиц, более 600 израильтян были убиты с тех пор, как ХАМАС совершило убийственное нападение на Израиль в субботу. Министерство здравоохранения сообщило, что число раненых достигло 2048", — говорится в сообщении издания.