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8 октября, 12:37

Число погибших израильтян при атаках ХАМАС превысило 600

Ynetnews: Более 600 израильтян погибли после нападения ХАМАС

Количество израильтян, погибших в результате нападения боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС на еврейское государство, превысило 600 человек. Об этом сообщает Ynetnews.

"По оценкам официальных лиц, более 600 израильтян были убиты с тех пор, как ХАМАС совершило убийственное нападение на Израиль в субботу. Министерство здравоохранения сообщило, что число раненых достигло 2048", — говорится в сообщении издания.

При этом из двух тысяч почти 350 находятся в критическом или тяжёлом состоянии.

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Ранее Лайф сообщал, что при ракетных обстрелах в Израиле пострадали двое граждан Белоруссии, при этом данных о раненых россиянах нет. Также известно, что боевики ХАМАС похитили не менее 100 израильтян. Ещё около 750 граждан еврейского государства числятся пропавшими без вести. При этом Палестина сообщает о 313 погибших при ударах по сектору Газа, ещё около 1990 граждан оказались ранены. Израилю сочувствует всё мировое сообщество, в Москве люди несут цветы к зданию посольства.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ATEF SAFADI

Николь Вербер
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