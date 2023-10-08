К зданию Посольства Израиля в Москве приносят цветы, у входа дежурит полиция
Люди приносят цветы к зданию Посольства Израиля в Москве. У входа дежурит полиция. Кадры с места событий публикует Лайф.
Обстановка у Посольства Израиля в Москве. Видео © LIFE
Ранее сегодня в израильском посольстве в Вашингтоне заявили о том, что члены палестинского исламистского движения ХАМАС похитили не менее 100 израильтян, в том числе мирных жителей и военных. По данным представительства Израиля, по территории еврейского государства было выпущено более пяти тысяч ракет. Сейчас количество жертв с обеих сторон исчисляется сотнями, а пострадавших — тысячами.
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