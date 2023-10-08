Посол Израиля не исключил, что среди заложников ХАМАС могут быть россияне
Среди огромного количества заложников, взятых движением ХАМАС, могут быть россияне. Об этом заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви в разговоре с ТАСС.
"Количество заложников, оно высокое. Но точных данных пока что у нас нет. Многие упоминают число около сотни. Сейчас все разбираются. Тут говорят, что есть [среди них], может быть, и граждане России и так далее", — заявил посол.
Напомним, 7 октября сектор Газа открыл ракетный огонь по территории Израиля, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". С фестиваля Nature Party в приграничном районе с Газой были похищены около 40 человек. В Сети появились фото с именами пленников, среди них — две девушки с русскими фамилиями. Предполагалось, что одна из них — некая модель из России Екатерина Прудникова, но эта информация не подтвердилась. По данным Минздрава Газы, погибло 313 человек и почти две тысячи пострадали, а со стороны Израиля известно о более чем 300 жертвах и свыше 1,8 тысячи раненых, похищенными числятся не менее 100 человек, 750 считаются пропавшими без вести.
ТАСС / АР / YAHYA ARHAB