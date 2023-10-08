Посол Израиля не исключил, что среди заложников ХАМАС могут быть россияне

Среди огромного количества заложников, взятых движением ХАМАС, могут быть россияне. Об этом заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви в разговоре с ТАСС.

"Количество заложников, оно высокое. Но точных данных пока что у нас нет. Многие упоминают число около сотни. Сейчас все разбираются. Тут говорят, что есть [среди них], может быть, и граждане России и так далее", — заявил посол.