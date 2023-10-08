Посольство Израиля в США: Боевики ХАМАС похитили не менее 100 израильтян
Члены палестинского исламистского движения ХАМАС похитили не менее 100 израильтян, в том числе мирных жителей и военных, заявило израильское посольство в Вашингтоне.
Жуткие кадры с брошенными на юге Израиля автомобилями. Видео © T.me / Yediotnews
"Более 300 израильтян убиты, свыше 1,8 тысячи пострадали, <...> похищено 100 гражданских и военных", — сообщило диппредставительство в социальной сети X (бывший Twitter).
По данным посольства, по территории еврейского государства было выпущено более пяти тысяч ракет.
Ранее Лайф уже сообщал, что обе стороны несут огромнейшие потери в результате боестолкновений. Например, 750 жителей Израиля до сих пор считаются пропавшими без вести, а армия Израиля опубликовала список из 26 молодых военнослужащих в возрасте от 18 лет. Кроме того, по Сети разлетаются жуткие видео с бесчинствами боевиков, на одном из которых пользователи опознали участницу музыкального фестиваля из Германии. Между тем, по палестинским данным, количество жертв при ударах по сектору Газа увеличилось до 313 человек, ещё около 1990 граждан оказались ранены.
Напомним, вчера утром сектор Газа напал на Израиль, в страну проникли палестинские радикалы. В итоге ХАМАС объявило операцию "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ в ответ начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Властям еврейского государства пришлось вводить чрезвычайное положение.
ТАСС / Ohad Zwigenberg