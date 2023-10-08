Посольство Израиля в США: Боевики ХАМАС похитили не менее 100 израильтян

Члены палестинского исламистского движения ХАМАС похитили не менее 100 израильтян, в том числе мирных жителей и военных, заявило израильское посольство в Вашингтоне.

Жуткие кадры с брошенными на юге Израиля автомобилями. Видео © T.me / Yediotnews

"Более 300 израильтян убиты, свыше 1,8 тысячи пострадали, <...> похищено 100 гражданских и военных", — сообщило диппредставительство в социальной сети X (бывший Twitter).