Израиль намерен за сутки эвакуировать жителей вблизи границы с Газой
Израильские власти приняли решение об эвакуации населения, которое проживает на приграничной с Газой территории. Об этом сообщает газета Haaretz.
"Израиль эвакуирует всех жителей, проживающих в городах вблизи границы с Газой, в течение 24 часов", — цитирует издание представителя Армии обороны страны Даниэля Хагари.
Напомним, 7 октября сектор Газа открыл ракетный огонь по территории Израиля, после чего в страну проникли палестинские радикалы. Глава военного крыла ХАМАС объявил о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ в ответ — о контртеррористической операции "Железные мечи". В результате боестолкновений власти еврейского государства ввели чрезвычайное положение. По данным Минздрава Газы, погибли 232 человека и 1,7 тысячи пострадали, а со стороны Израиля известно о более чем 300 жертвах и свыше 1,5 тысячи раненых. Сейчас израильские власти объявили территорию сектора Газа закрытой военной зоной.
ТАСС / АР / Maya Alleruzzo