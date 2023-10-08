Политолог раскрыл, кому выгоден конфликт в секторе Газа и при чём тут Иран
Политолог Сатановский назвал бои в секторе Газа репетицией войны Ирана и Израиля
Политолог и востоковед Евгений Сатановский назвал боестолкновения ХАМАС и ЦАХАЛ в секторе Газа репетицией войны между Ираном и Израилем. Об этом он заявил в беседе с телеканалом "360".
Эксперт напомнил, что на протяжении 20 лет Тегеран занимался активной подготовкой специалистов, принимающих участие в арабо-израильских конфликтах.
"Иран устроил два больших протестных плацдарма на границе Израиля — в Южном Ливане и Газе. И натренировал достаточное количество профессионалов, которые сегодня себя и реализуют", — подчеркнул политолог.
Он также отметил, что в эскалации конфликта между сторонами вряд ли присутствует сирийский след, в отличие от иранского.
Как уже сообщал Лайф, ранним утром 7 октября сектор Газа открыл ракетный огонь по территории Израиля, после чего в страну проникли палестинские радикалы. Глава военного крыла ХАМАС объявил о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ в ответ — о контртеррористической операции "Железные мечи". В результате боестолкновений власти еврейского государства ввели чрезвычайное положение. По данным Минздрава Газы, погибли 232 человека и 1,7 тысячи пострадали, а со стороны Израиля известно о более чем 300 жертвах и свыше 1,5 тысячи раненых. Между тем бои между сторонами продолжаются. Израильские ВВС поразили комплекс, принадлежащий главе "разведки" ХАМАС, а также ударили по территории Ливана, назвав атаку ответной.
ТАСС / EPA / HAITHAM IMAD