Политолог раскрыл, кому выгоден конфликт в секторе Газа и при чём тут Иран

Политолог и востоковед Евгений Сатановский назвал боестолкновения ХАМАС и ЦАХАЛ в секторе Газа репетицией войны между Ираном и Израилем. Об этом он заявил в беседе с телеканалом "360".

Эксперт напомнил, что на протяжении 20 лет Тегеран занимался активной подготовкой специалистов, принимающих участие в арабо-израильских конфликтах.

"Иран устроил два больших протестных плацдарма на границе Израиля — в Южном Ливане и Газе. И натренировал достаточное количество профессионалов, которые сегодня себя и реализуют", — подчеркнул политолог.