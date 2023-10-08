Очевидцы сняли, как участники фестиваля беззаботно веселились, пока позади высаживался десант ХАМАС
Появилось видео с фестиваля на границе с Газой незадолго до атаки ХАМАС
В Сети появились кадры израильского музыкального фестиваля Nature Party в приграничном с Газой кибуце Раим, который проходил накануне за несколько часов до палестинской атаки. Большинство участников будут взяты в заложники или пропадут без вести, некоторые погибнут.
Сам фестиваль состоялся под лозунгом "За мир". На него приехали сотни молодых людей со всех регионов Израиля и иностранцы. Участники беззаботно танцуют, поют, развлекаются, однако камера выхватывает, что на горизонте появляется десант парашютистов со стороны Газы.
Во время атаки со стороны сектора Газа все участники бросились врассыпную, но их настигали и жестоко избивали. Кто-то пытался спастись на личном автомобиле, многие побежали в пустыню, но и там их отлавливали бойцы ХАМАС.
Напомним, 7 октября сектор Газа открыл ракетный огонь по территории Израиля, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". С фестиваля Nature Party в приграничном районе с Газой были похищены около 40 человек. В Сети появились фото с именами пленников, среди них две девушки с русскими фамилиями. Предполагалось, что одна из них — некая модель из России Екатерина Прудникова, но эта информация не подтвердилась. Всего со стороны Израиля известно о более чем 300 жертвах и свыше 1,5 тысячи раненых, похищенными числятся не менее 100 человек, 750 считаются пропавшими без вести.
Twitter / Eva