Очевидцы сняли, как участники фестиваля беззаботно веселились, пока позади высаживался десант ХАМАС

В Сети появились кадры израильского музыкального фестиваля Nature Party в приграничном с Газой кибуце Раим, который проходил накануне за несколько часов до палестинской атаки. Большинство участников будут взяты в заложники или пропадут без вести, некоторые погибнут.

Фестиваль в Раиме до атаки ХАМАС и бегство участников после. Видео © Twitter / Eva / wszewko

Сам фестиваль состоялся под лозунгом "За мир". На него приехали сотни молодых людей со всех регионов Израиля и иностранцы. Участники беззаботно танцуют, поют, развлекаются, однако камера выхватывает, что на горизонте появляется десант парашютистов со стороны Газы.