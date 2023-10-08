"Спит дома": Пропавшую в Израиле девушку с русской фамилией спутали с другой россиянкой

Елизавета Прудникова, находящаяся в списке пропавших после вчерашней атаки ХАМАС на фестиваль электронной музыки Nature Party в Израиле, не является актрисой и студенткой ГИТИСа, как писали СМИ. Её преподаватель и агент сообщили SHOT, что та "спит дома" и является тёзкой девушки.

Кроме того, как сообщили телеграм-каналу в Посольстве России в Израиле, Елизавета Прудникова и Ольга Пильник, скорее всего, не являются россиянками: их нет в списках консульства и никто из родственников не обращался к дипломатам за помощью.

Пропавшие в Израиле девушки с русскими фамилиями. Фото © SHOT

В свою очередь пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова заявила ТАСС, что информации о погибших или пострадавших россиянах не поступало. По её словам, дипломаты находятся в постоянном контакте с консульским пунктом в секторе Газа, а также Вифлеемом, Иерихоном и другими городами.

Что касается эвакуации наших сограждан из Палестины, то на данный момент она не обсуждается, однако возможна в будущем. О её проведении будет объявлено.