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8 октября, 08:27

"Спит дома": Пропавшую в Израиле девушку с русской фамилией спутали с другой россиянкой

Посольство РФ проверяет данные о возможном похищении россиянок в Израиле

Елизавета Прудникова, находящаяся в списке пропавших после вчерашней атаки ХАМАС на фестиваль электронной музыки Nature Party в Израиле, не является актрисой и студенткой ГИТИСа, как писали СМИ. Её преподаватель и агент сообщили SHOT, что та "спит дома" и является тёзкой девушки.

Кроме того, как сообщили телеграм-каналу в Посольстве России в Израиле, Елизавета Прудникова и Ольга Пильник, скорее всего, не являются россиянками: их нет в списках консульства и никто из родственников не обращался к дипломатам за помощью.

Пропавшие в Израиле девушки с русскими фамилиями. Фото © SHOT

Пропавшие в Израиле девушки с русскими фамилиями. Фото © SHOT

В свою очередь пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова заявила ТАСС, что информации о погибших или пострадавших россиянах не поступало. По её словам, дипломаты находятся в постоянном контакте с консульским пунктом в секторе Газа, а также Вифлеемом, Иерихоном и другими городами.

Что касается эвакуации наших сограждан из Палестины, то на данный момент она не обсуждается, однако возможна в будущем. О её проведении будет объявлено.

Как писал Лайф, девушек похитили на границе Израиля и сектора Газа, недалеко от города Офакима. Сейчас об их судьбе, как и реальном гражданстве, ничего не известно.

Крупнейший конфликт между Израилем и Палестиной за последние годы: что известно

Крупнейший конфликт между Израилем и Палестиной за последние годы: что известно

Напомним, утром 7 октября из сектора Газа по Тель-Авиву и южной части Израиля был нанесён массовый ракетный удар, после чего в страну проникли бойцы ХАМАС. Глава военного крыла движения объявил о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — о контртеррористической операции "Железные мечи". На всей территории Израиля ввели чрезвычайное положение. По данным Минздрава Палестины, погибли 232 человека и ещё 1,7 тысячи пострадали, а у израильской стороны известно о более чем 300 жертвах и более 1,5 тысячи раненых.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ABIR SULTAN

Матвей Константинов
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