Двое граждан Белоруссии пострадали при ракетных обстрелах в Израиле

Два гражданина Белоруссии пострадали в результате ракетных обстрелов со стороны сектора Газа на юго-западе Израиля в городе Ашкелон. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз в беседе с ТАСС .

"В связи с резким обострением ситуации в Израиле за прошедшие сутки в Посольство Беларуси в Тель-Авиве с различными вопросами обратились порядка 30 белорусских граждан, двое из которых — сын с матерью — пострадали в результате ракетных обстрелов города Ашкелон", — рассказал он.

Ранее Лайф писал, что в результате палестино-израильского конфликта 750 жителей Израиля до сих пор считаются пропавшими без вести, а армия Израиля опубликовала список из 26 погибших молодых военнослужащих. Кроме того, по Сети разлетаются жуткие видео с бесчинствами боевиков, на одном из которых пользователи опознали участницу музыкального фестиваля из Германии. Между тем, по палестинским данным, количество жертв при ударах по сектору Газа увеличилось до 313 человек, ещё около 1990 граждан оказались ранены.