В поведении Зеленского заметили необычную деталь на фоне конфликта в Израиле

"Видно, как он боится и нервничает. Он снял свой костюм Че Гевары – Фиделя Кастро, поэтому он больше не появляется в зелёном хаки, а старается выглядеть как Джонни Кэш, теперь он во всём чёрном. Уже сам факт смены одежды говорит о том, что он волнуется, потому что понимает, что его ждёт", — подчеркнул Джонсон.