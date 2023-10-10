В поведении Зеленского заметили необычную деталь на фоне конфликта в Израиле
Экс-сотрудник ЦРУ: Зеленский боится потерять поддержку из-за ситуации в Израиле
Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Владимир Зеленский сильно боится потерять военную поддержку Запада из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом он сказал в эфире ютуб-канала Judging Freedom.
"Видно, как он боится и нервничает. Он снял свой костюм Че Гевары – Фиделя Кастро, поэтому он больше не появляется в зелёном хаки, а старается выглядеть как Джонни Кэш, теперь он во всём чёрном. Уже сам факт смены одежды говорит о том, что он волнуется, потому что понимает, что его ждёт", — подчеркнул Джонсон.
По его словам, все уже забыли об Украине, так как всё внимание сейчас сфокусировано на противостоянии Израиля и Палестины. Джонсон отметил, что Запад отдаст приоритет военной помощи Израилю. Экс-сотрудник ЦРУ добавил: практически никто уже не обсуждает, что происходит на Украине.
Напомним, утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ на это армия Израиля приступила к контртеррористическим действиям. Позже Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны. Число жертв конфликта в Израиле уже превысило 900, в секторе Газа — 700. Россия работает над планом эвакуации россиян из сектора Газа. Посольство РФ рассматривает возможность организации вывозных рейсов из Израиля. В соцсетях заявили, что увидели грусть в глазах Зеленского из-за конфликта в Израиле, так как теперь Киев рискует лишиться внимания и финансирования со стороны Запада.
ТАСС / EPA / MIGUEL ANGEL MOLINA