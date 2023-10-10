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Какие прогнозы дают режиму Зеленского западные СМИ

Что прогнозируют мировые СМИ для власти Незалежной, от которой уже начинают отворачиваться по очереди западные страны.

Опубликовано 9 октября 2023, 22:42
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Какие прогнозы дают режиму Зеленского западные СМИ. Обложка © Getty Images / Kay Nietfeld / picture alliance

Какие прогнозы дают режиму Зеленского западные СМИ. Обложка © Getty Images / Kay Nietfeld / picture alliance

Сравнение главы киевского режима с раненым тигром, по мнению Tribune India, сулит эскалацию военных действий на Украине. После провала пресловутого украинского контрнаступления и урезания западной помощи Владимир Зеленский может спровоцировать утечку радиации, полагают авторы статьи индийской газеты. И при этом обвинит в этом Россию.

Газета Ziet утверждает, что альянс сторонников Украины начал давать трещины, в то время как Россия продолжает накапливать вооружение. По словам издания, "чем дольше Украине не удастся добиться прорыва, тем больше времени потребуется её собственной экономике и армии на перевооружение. Однако в Европе и США рано или поздно внутренние проблемы и кризисы, избирательные кампании и снижение общественного интереса приведут к падению поддержки". В то время как Российская армия восполняет дефицит оружия быстрее, чем ожидали на Западе.

Признают разворот Европы и США и на Украине. О том, что Запад отвернулся от Украины, потому что нет денег, заявил украинский политолог Андрей Ермолаев. Он считает, что конфликт свою роль уже выполнил, а теперь становится для Запада "источником постоянных затрат и потерь, которые перестали быть экономически и геополитически оправданны". И бюджет, похоже, опустошён. "Многие государства западного блока считают дальнейшее финансирование Украины вредным — и попытаются его прекратить", — сказал эксперт.

Почему в США выступают против поддержки Украины

Как избавиться от Украины, обсуждают в эфире ТВ американские парламентарии. Произошедшее в Израиле может повториться в Америке, внезапно заявила член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин в интервью Fox News. Так как "мигранты оккупируют Соединённые Штаты, Вашингтону необходимо прекратить поддержку Украины и защитить собственные границы", напомнила она.

В Вашингтоне прояснили, что мешает Киеву "победить" Москву. Это коррупция, которая достигла серьёзных масштабов. 19FortyFive отмечает, что американцы всегда противятся войнам, если не видят пути к триумфу. Так было во Вьетнаме, Ираке и Афганистане — а теперь так будет и на Украине.

Поддержка Украины под угрозой, сообщает Al-Ayyam. Запад уже не в силах помогать Киеву в прежних объёмах. На это влияют не только экономический и энергетический кризисы. Впервые после начала конфликта большинство американцев выступило против финансирования Киева.

Военный конфликт в духе Афганистана может парализовать Европу. НАТО не победит в затяжном конфликте на Украине, пишет UnHerd. Европа понесёт огромный ущерб, а Киев в любом случае потерпит поражение. Недавняя поездка Владимира Зеленского в Вашингтон войдёт в учебники истории. Когда его самолёт приземлился, главу украинского режима встретили довольно прохладно, напоминает издание. Ему даже не позволили выступить с обращением на совместной сессии Конгресса США.

"Запад прозрел", констатирует TNI. Политическая риторика по поводу украинского конфликта подрывает и общественную поддержку Киева. "Выдавая желаемое за действительное, они лишь усилили эффект разочарования. Реальность оказалась совсем другой". Разочарование вызывает рост долгов и коррупционные скандалы на Украине. Однако голоса скептиков теперь прорываются сквозь высокомерие западного внешнеполитического истеблишмента — и будут услышаны.

На фоне эскалации на Ближнем Востоке таких ремарок будет всё больше, считают эксперты по всему миру, так как США, вероятно, решили плавно выйти из украинского кейса — и теперь общественное мнение предстоит развернуть в другую сторону. Ведь конфликт между Израилем и Палестиной обещает в период начала президентской кампании в США больше дивидендов администрации Байдена.

Почему поддержка ВСУ может ослабнуть из-за войны Израиля и Палестины
Почему поддержка ВСУ может ослабнуть из-за войны Израиля и Палестины
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Авторы
Андрей Лапенков
Андрей Лапенков
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