Какие прогнозы дают режиму Зеленского западные СМИ Что прогнозируют мировые СМИ для власти Незалежной, от которой уже начинают отворачиваться по очереди западные страны. 61382 61382 Какие прогнозы дают режиму Зеленского западные СМИ. Обложка © Getty Images / Kay Nietfeld / picture alliance

Сравнение главы киевского режима с раненым тигром, по мнению Tribune India, сулит эскалацию военных действий на Украине. После провала пресловутого украинского контрнаступления и урезания западной помощи Владимир Зеленский может спровоцировать утечку радиации, полагают авторы статьи индийской газеты. И при этом обвинит в этом Россию.

Газета Ziet утверждает, что альянс сторонников Украины начал давать трещины, в то время как Россия продолжает накапливать вооружение. По словам издания, "чем дольше Украине не удастся добиться прорыва, тем больше времени потребуется её собственной экономике и армии на перевооружение. Однако в Европе и США рано или поздно внутренние проблемы и кризисы, избирательные кампании и снижение общественного интереса приведут к падению поддержки". В то время как Российская армия восполняет дефицит оружия быстрее, чем ожидали на Западе.

Признают разворот Европы и США и на Украине. О том, что Запад отвернулся от Украины, потому что нет денег, заявил украинский политолог Андрей Ермолаев. Он считает, что конфликт свою роль уже выполнил, а теперь становится для Запада "источником постоянных затрат и потерь, которые перестали быть экономически и геополитически оправданны". И бюджет, похоже, опустошён. "Многие государства западного блока считают дальнейшее финансирование Украины вредным — и попытаются его прекратить", — сказал эксперт.

Почему в США выступают против поддержки Украины

Как избавиться от Украины, обсуждают в эфире ТВ американские парламентарии. Произошедшее в Израиле может повториться в Америке, внезапно заявила член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин в интервью Fox News. Так как "мигранты оккупируют Соединённые Штаты, Вашингтону необходимо прекратить поддержку Украины и защитить собственные границы", напомнила она.

В Вашингтоне прояснили, что мешает Киеву "победить" Москву. Это коррупция, которая достигла серьёзных масштабов. 19FortyFive отмечает, что американцы всегда противятся войнам, если не видят пути к триумфу. Так было во Вьетнаме, Ираке и Афганистане — а теперь так будет и на Украине.

Поддержка Украины под угрозой, сообщает Al-Ayyam. Запад уже не в силах помогать Киеву в прежних объёмах. На это влияют не только экономический и энергетический кризисы. Впервые после начала конфликта большинство американцев выступило против финансирования Киева.

Военный конфликт в духе Афганистана может парализовать Европу. НАТО не победит в затяжном конфликте на Украине, пишет UnHerd. Европа понесёт огромный ущерб, а Киев в любом случае потерпит поражение. Недавняя поездка Владимира Зеленского в Вашингтон войдёт в учебники истории. Когда его самолёт приземлился, главу украинского режима встретили довольно прохладно, напоминает издание. Ему даже не позволили выступить с обращением на совместной сессии Конгресса США.

"Запад прозрел", констатирует TNI. Политическая риторика по поводу украинского конфликта подрывает и общественную поддержку Киева. "Выдавая желаемое за действительное, они лишь усилили эффект разочарования. Реальность оказалась совсем другой". Разочарование вызывает рост долгов и коррупционные скандалы на Украине. Однако голоса скептиков теперь прорываются сквозь высокомерие западного внешнеполитического истеблишмента — и будут услышаны.

На фоне эскалации на Ближнем Востоке таких ремарок будет всё больше, считают эксперты по всему миру, так как США, вероятно, решили плавно выйти из украинского кейса — и теперь общественное мнение предстоит развернуть в другую сторону. Ведь конфликт между Израилем и Палестиной обещает в период начала президентской кампании в США больше дивидендов администрации Байдена.

Авторы Андрей Лапенков