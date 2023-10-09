Боливар не выдержит двоих: Почему поддержка ВСУ может ослабнуть из-за войны Израиля и Палестины Политолог Дмитрий Родионов — о том, почему новая палестино-израильская война может помочь России решить вопрос с Украиной. 8 октября, 22:40 Израиль оказался совершенно не готов к масштабной войне. Обложка © ТАСС / ЕРА / YAHYA ARHAB

То, что началось в субботу утром на юге Израиля — это уже не очередное обострение. Это полноценная война. Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие пункт 40 Алеф, что означает состояние войны. Последний раз он применялся 50 лет назад во время Войны Судного дня. Теперь у ЦАХАЛа полная свобода действий. Израильская авиация уже «утюжит» сектор Газа. Кроме того, Израиль нанес удар по Ливану в ответ на фактическое открытие второго фронта со стороны «Хезболлы», которая устроила минометный обстрел северных районов страны. Счет жертв конфликта уже идет на сотни, раненных — тысячи.

Между тем, вопреки ожиданиям многих, Израилю не удалось мгновенно раздавить противника, отбросив его от своей территории. Тяжелые бои продолжаются вдоль всей границы сектора Газа, при этом бойцы ХАМАС умудряются занимать новые территории и удерживать их. А события субботы, когда палестинцам удалось захватить огромное количество техники и пленных для многих стало настоящим шоком.

Израиль оказался совершенно не готов к масштабной войне. А вот ХАМАС – как раз наоборот. И с оружием у них, как видим, проблем никаких. Тем более, что часть этого оружия – НАТОвское, полученное, судя по всему с Украины.

Киев перепродает западное оружие Палестине

О том, что недавно Израиль вместе со своими коллегами из НАТО передавал Украине различные виды вооружения, которые в том числе были перепроданы украинскими военнослужащими, украинскими военными чиновниками различным террористам по всему миру, — напомнил советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, это делалось в достаточно больших количествах. Теперь, получается, в израильских солдат стреляют их же оружием и оружием, которое было передано в свое время Украине из НАТО.

По той же схеме, оружие может попасть и к другим радикальным организациям, члены которых находятся в Европе и США. Америки Гагин, конечно, не открыл. То, что оружие, поставляемое Украине, разворовывается, перепродается — в том числе, преступным группировкам и террористам — секрет Полишинеля.

Успешно торговать оружием с сомнительными покупателями Киев начал с первых дней независимости, активно дерибаня доставшийся ему от СССР внушительный оружейный арсенал. Украину не смущали никакие запреты. Без зазрения совести они поставляли оружие в горячие точки по всему миру: Югославия, Африка, Ближний Восток, по некоторым данным. С тех самых пор у них существуют годами отработанные схемы поставок, на которые Запад привычно закрывает глаза.

Разумеется, с началом СВО, когда Украина превратилась в крупнейшего в мире получателя оружия различных видов, масштабы этого «бизнеса» резко возросли. Прошлым летом появилось видео, на котором сирийский боевик из антиасадовской группировки демонстрирует внушительный арсенал: мины, винтовки и ПТРК «Джавелин», купленные, по его словам, у украинцев. А вскоре появилось другое видео — на котором «Джавелин» держит в руках уже мексиканский боевик. Едва ли можно сомневаться в том, где он его купил.

Европа давно бьет тревогу. По словам еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йохансон, Брюссель обеспокоен рисками контрабанды оружия из Украины. А Европол год назад заявлял, что выявил признаки «организованной контрабанды оружия» из Украины — по данным организации, преступники вывозят в Европу «значительное количество огнестрельного оружия и боеприпасов».

Прошлой осенью проблему признали уже и американцы — был опубликован отчет Пентагона, в котором открыто говорится, что часть западного оружия, отправленного на Украину, была украдена. Но разве это может являться поводом для сокращения вооружения Украины Западом?

Как я уже говорил, опыт колоссальный, ни у одной страны нет такого. Ни у кого нет столь разнообразных схем поставок оружия туда, куда его нельзя поставлять, разветвленной логистики и клиентской базы. Наверняка, есть в этой базе и ХАМАС. А учитывая, что палестино-израильский конфликт длится десятилетиями и постоянно то вспыхивает, то затухает, оружие там нужно всегда, рынок крайне выгодный.

Американцы не смогут закрывать глаза

О том, что Украина может вооружать «Хамас», причем, американским оружием, заявила конгрессвуман Марджори Тейлор-Грин. «Поступило ли оно из Афганистана? Поступило ли оно с Украины? Весьма вероятно, что и то, и другое», — написала она в соцсети, призвав власти США и Израиля совместно отслеживать серийные номера всех американских вооружений, которые применяет ХАМАС.

Косвенно признал применение палестинцами переданного США Украине оружия и экс-президент Дональд Трамп, обвинивший преемника в том, что доллары американских налогоплательщиков, которые поступили от администрации Джо Байдена помогли финансировать атаки на Израиль.

Еще больше подогрел ситуацию сам ХАМАС, опубликовав видео, на котором можно заметить различные образцы западного оружия и звучат слова благодарности Киеву. «Большая часть РПГ, использовавшихся в операции «Наводнение Аль-Аксы», была поставлена украинцами» — пишут ближневосточные Telegram-каналы.

Стоит также напомнить, что еще этим летом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью газете The Jerusalem Post предупреждал, что Израиль фиксирует появление украинского оружия на своих границах. Это он назвал одной из причин отказа передавать оружие Украине, хотя, де- факто, Тель-Авив Украину всегда поддерживал: лечил раненых украинских боевиков, поставлял гуманитарную помощь.

Нельзя сказать, что совсем не помогал оружием. В начале года стало известно, что Пентагон отправляет на Украину боеприпасы из обширного запаса на территории Израиля, создаваемого еще в 1970-е годы для помощи Израилю в противостоянии с палестинцами. Буквально на днях на Украину оттуда отправилось 300 тысяч снарядов 155-го калибра. Понятно, что снаряды это американские, и Израиль тут ничего не решает. Но согласитесь, будет нелепо, если предназначенные для защиты Израиля от палестинцев снаряды в итоге полетят на израильтян.

Все же, говоря о том, что Запад всегда закрывал глаза на подпольную торговлю Киева оружием, стоит оговориться, что раньше речь не шла о причинении вреда самому Западу и его союзникам. Звоночки не в пользу Киева тут уже были. К примеру, когда американские винтовки, переданные украинской стороне, заметили у участников погромов в Париже. Но это мелочи. Совсем другое дело – когда речь идет о массовых случаях, чем-то тяжелом и убивающем граждан Израиля, имеющего серьезное лобби на Западе, особенно в США, которое явно не будет молчать.

Что если американцам предоставят доказательства того, что именно их оружие использует сегодня ХАМАС? Смогут ли они после этого продолжать вооружать Украину в том же объеме? Закрыть на это глаза. Сделать вид, что ничего не произошло – уже не получится.

США придется выбирать между поддержкой Израиля и Украины

Утром второго дня новой войны глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Пентагон в ближайшие дни будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для обороны и защиты своих граждан. Чуть позже госсекретарь Этони Блинкен рассказал о том, что Израиль запросил у США дополнительную военную помощь.

Похоже, Киеву пора готовиться к сокращению поставок вооружений. И не только потому, что он уже «накосячил» с продажей оружия ХАМАС, и в американском политикуме есть запрос на то, чтобы его наказать. А просто потому, что американцы оружие на принтере не печатают, как долларов, и на всех у них не хватит. Выбирая, кому отдать предпочтение: Израилю или Украине – можно предполагать, что выберут они все же Тель-Авив.

Затяжная война в Израиле выгодна России?

К слову, момент для начала новой войны ее поджигателями выбран крайне удачный для России: мало того, что в США идут нешуточные баталии относительно необходимости продолжения поддержки Украины, а тут еще внезапно появившаяся необходимость спасать Израиль. Этот аргумент может стать решающим в пользу противников содержания Киева в вышедшем на крайнюю точку накала споре.

И, разумеется, чем дольше продлится новая палестино-израильская война, тем больше оружия потребуется Тенль-Авиву, и тем меньше его получит Киев. Как заявил российским СМИ представитель (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари — война будет сложной, а впереди Израиль ждут трудные дни. Похоже, они ждут не только Израиль.

Авторы Дмитрий Родионов