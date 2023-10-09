Оглашены новые данные о погибших в Израиле и секторе Газа

Жертвами атак ХАМАС по Израилю стали свыше 900 человек, при этом более 2,6 тысячи ранены. Между тем в ЦАХАЛ сообщили об именах 85 убитых военных, отмечают израильские СМИ.

В Министерстве здравоохранения Израиля уточнили, что с начала нападения госпитализировано 2616 человек. Сейчас в больницах 578 пациентов, среди них в тяжёлом состоянии — 157.