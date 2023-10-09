Оглашены новые данные о погибших в Израиле и секторе Газа
Число жертв конфликта в Израиле превысило 900, в секторе Газа — 680
Жертвами атак ХАМАС по Израилю стали свыше 900 человек, при этом более 2,6 тысячи ранены. Между тем в ЦАХАЛ сообщили об именах 85 убитых военных, отмечают израильские СМИ.
В Министерстве здравоохранения Израиля уточнили, что с начала нападения госпитализировано 2616 человек. Сейчас в больницах 578 пациентов, среди них в тяжёлом состоянии — 157.
Между тем количество погибших палестинцев в секторе Газа с начала эскалации возросло до 687, среди которых 105 женщин и 140 детей. Ранено 3726 человек, информирует Минздрав Палестины.
Как сообщал Лайф, ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. Обе стороны несут страшные потери.
ТАСС / AP / Tsafrir Abayov