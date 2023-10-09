Власти Израиля призвали граждан запастись едой, водой и лекарствами на 72 часа

На каждого человека должно приходиться по три литра воды в день. Кроме того, нужно иметь с собой сухие и консервированные продукты, фонарики и радиоприёмники на батарейках и портативные аккумуляторы для телефонов. Также израильтян попросили подготовить документы, деньги, необходимые вещи для детей и животных. В Армии обороны Израиля пояснили, что это только общие советы, а не то, что нужно исполнять обязательно.