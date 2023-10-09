Власти Израиля призвали граждан запастись едой, водой и лекарствами на 72 часа
Израильские власти призвали граждан запастись едой, водой и медикаментами на трое суток в бомбоубежищах. Такое заявление сделали в Командовании тыла государства.
"Учитывая развитие боевых действий на различных направлениях, нужно подготовить снаряжение, которое позволит вам и вашей семье длительное время находиться на охраняемой территории до 72 часов", — отметили там.
На каждого человека должно приходиться по три литра воды в день. Кроме того, нужно иметь с собой сухие и консервированные продукты, фонарики и радиоприёмники на батарейках и портативные аккумуляторы для телефонов. Также израильтян попросили подготовить документы, деньги, необходимые вещи для детей и животных. В Армии обороны Израиля пояснили, что это только общие советы, а не то, что нужно исполнять обязательно.
Как сообщал Лайф, ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. Обе стороны несут страшные потери: жертвами конфликта уже стали более 900 граждан Израиля и свыше 680 жителей Палестины.
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