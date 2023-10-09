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9 октября, 18:30

Армия Израиля эвакуировала жителей, находящихся около границы с Газой

Представитель ЦАХАЛ Хагари: Израиль завершил эвакуацию около границы с Газой

Израильские военные завершили эвакуацию жителей населённых пунктов, находящихся на границе с сектором Газа, сообщил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Мы завершили эвакуацию общин на границе с сектором Газа. <...> Никакие члены ХАМАС не проникают в Израиль", — сказал он в ходе брифинга.

Ранее в ХАМАС пригрозили казнить по одному заложнику в прямом эфире, если Израиль будет вести новые бомбардировки гражданских домов без предварительного предупреждения. В ответ израильские военные пообещали не сдерживаться при атаках, несмотря на риск нанести вред своим же соотечественникам, которых боевики взяли в плен.

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Лайф напоминает, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. Обе стороны несут страшные потери: жертвами конфликта уже стали 900 граждан Израиля и 560 жителей Палестины. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что операция в ответ на атаки ХАМАС изменит Ближний Восток.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ATEF SAFADI

Наталья Исакова
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