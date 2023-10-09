В Израиле заявили, что будут бить по объектам ХАМАС в Газе, несмотря на заложников

Израильская армия приняла решение наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа даже в случае рисков для своих же граждан, которых взяли в плен. Об этом сообщает газета Times of Israel со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве еврейского государства.

По словам собеседника издания, если Израиль будет располагать точными данными о местонахождении пленных соотечественников, то воздержится от атак. Однако при отсутствии такой информации будут атакованы все объекты радикалов.

Последствия атаки Израиля в секторе Газа. Видео © Telegram / Yediotnews