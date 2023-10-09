В Израиле заявили, что будут бить по объектам ХАМАС в Газе, несмотря на заложников
Times of Israel: Израиль будет атаковать объекты ХАМАС, несмотря на заложников
Израильская армия приняла решение наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа даже в случае рисков для своих же граждан, которых взяли в плен. Об этом сообщает газета Times of Israel со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве еврейского государства.
По словам собеседника издания, если Израиль будет располагать точными данными о местонахождении пленных соотечественников, то воздержится от атак. Однако при отсутствии такой информации будут атакованы все объекты радикалов.
Последствия атаки Израиля в секторе Газа. Видео © Telegram / Yediotnews
Ранее представитель военного крыла ХАМАС Абу Обайда заявил, что радикалы начнут убивать заложников, если Израиль будет вести новые бомбардировки гражданских домов без предварительного предупреждения. Казнь он пообещал транслировать в прямом эфире по телевидению, "чтобы её увидел весь мир".
Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. Обе стороны несут страшные потери: жертвами конфликта уже стали 800 граждан Израиля и 560 жителей Палестины. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что операция в ответ на атаки ХАМАС изменит Ближний Восток.
ТАСС / EPA / ATEF SAFADI