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9 октября, 17:55

В Израиле заявили, что будут бить по объектам ХАМАС в Газе, несмотря на заложников

Times of Israel: Израиль будет атаковать объекты ХАМАС, несмотря на заложников

Израильская армия приняла решение наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа даже в случае рисков для своих же граждан, которых взяли в плен. Об этом сообщает газета Times of Israel со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве еврейского государства.

По словам собеседника издания, если Израиль будет располагать точными данными о местонахождении пленных соотечественников, то воздержится от атак. Однако при отсутствии такой информации будут атакованы все объекты радикалов.

Последствия атаки Израиля в секторе Газа. Видео © Telegram / Yediotnews

Ранее представитель военного крыла ХАМАС Абу Обайда заявил, что радикалы начнут убивать заложников, если Израиль будет вести новые бомбардировки гражданских домов без предварительного предупреждения. Казнь он пообещал транслировать в прямом эфире по телевидению, "чтобы её увидел весь мир".

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Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. Обе стороны несут страшные потери: жертвами конфликта уже стали 800 граждан Израиля и 560 жителей Палестины. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что операция в ответ на атаки ХАМАС изменит Ближний Восток.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ATEF SAFADI

Наталья Исакова
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