Выжившая в бойне на фестивале Nature Party показала, как укрывалась от ХАМАС

Одна из участниц фестиваля электронной музыки Nature Party, который проходил в приграничном с сектором Газа кибуце Реим, вышла на связь после того, как выжила в бойне, устроенной ХАМАС утром 7 октября. 27-летная Михаль Охана опубликовала в соцсетях видео, на котором она вместе с другими людьми, оказавшимися на мероприятии, пытается укрыться от выстрелов. Девушка поблагодарила за беспокойство и подчеркнула, что с ней всё будет хорошо.

Выжившая в бойне участница фестиваля Nature Party показала, что происходило утром 7 октября на юге Израиля. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Michal Ohana

"Спасибо, со мной всё будет хорошо", — отметила она в беседе с телеканалом "360".

По данным Ynet, Михаль Охана — жительница Португалии, она прибыла в Израиль, чтобы отпраздновать рождение племянника.

Михаль Охана, выжившая в бойне на фестивале Nature Party, вместе с племянником. Фото © Ynet

"Мой племянник родился несколько дней назад, а сестра осталась в больнице на наблюдении. Я пошла на вечеринку с друзьями и приехала около трёх часов ночи. Всё было хорошо до шести утра, когда раздалась сирена. Они выключили музыку и велели всем лечь на пол", — рассказала она.

Пытаясь скрыться на машине, Охана и её друзья столкнулись с террористами, которые начали стрелять по ним менее чем в двух метрах. Они были вынуждены покинуть машину и укрыться в трейлере с ранеными. Через 15 минут после этого обстреляли и его. Полицейский, который был с участниками фестиваля, призвал их бежать. Охана вместе с друзьями послушались правоохранителя, но в какой-то момент девушка сказала, что устала. В результате их подобрала остановившаяся рядом машина.

"Их испытания продолжались, когда они пытались добраться до безопасного места на дороге, которую они считали безопасной. Однако четыре фургона с террористами заблокировали их, открыв непрекращающуюся стрельбу. В очередной раз бросив машину, они устремились в неизвестность, пока не нашли укрытие под танком ЦАХАЛ. Он был активирован, но солдат в нём не было", — пишет Ynet.