Выжившая в бойне на фестивале Nature Party показала, как укрывалась от ХАМАС
Одна из участниц фестиваля Nature Party вышла на связь после нападения ХАМАС
Одна из участниц фестиваля электронной музыки Nature Party, который проходил в приграничном с сектором Газа кибуце Реим, вышла на связь после того, как выжила в бойне, устроенной ХАМАС утром 7 октября. 27-летная Михаль Охана опубликовала в соцсетях видео, на котором она вместе с другими людьми, оказавшимися на мероприятии, пытается укрыться от выстрелов. Девушка поблагодарила за беспокойство и подчеркнула, что с ней всё будет хорошо.
Выжившая в бойне участница фестиваля Nature Party показала, что происходило утром 7 октября на юге Израиля. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Michal Ohana
"Спасибо, со мной всё будет хорошо", — отметила она в беседе с телеканалом "360".
По данным Ynet, Михаль Охана — жительница Португалии, она прибыла в Израиль, чтобы отпраздновать рождение племянника.
Михаль Охана, выжившая в бойне на фестивале Nature Party, вместе с племянником. Фото © Ynet
"Мой племянник родился несколько дней назад, а сестра осталась в больнице на наблюдении. Я пошла на вечеринку с друзьями и приехала около трёх часов ночи. Всё было хорошо до шести утра, когда раздалась сирена. Они выключили музыку и велели всем лечь на пол", — рассказала она.
Пытаясь скрыться на машине, Охана и её друзья столкнулись с террористами, которые начали стрелять по ним менее чем в двух метрах. Они были вынуждены покинуть машину и укрыться в трейлере с ранеными. Через 15 минут после этого обстреляли и его. Полицейский, который был с участниками фестиваля, призвал их бежать. Охана вместе с друзьями послушались правоохранителя, но в какой-то момент девушка сказала, что устала. В результате их подобрала остановившаяся рядом машина.
"Их испытания продолжались, когда они пытались добраться до безопасного места на дороге, которую они считали безопасной. Однако четыре фургона с террористами заблокировали их, открыв непрекращающуюся стрельбу. В очередной раз бросив машину, они устремились в неизвестность, пока не нашли укрытие под танком ЦАХАЛ. Он был активирован, но солдат в нём не было", — пишет Ynet.
Охана и её друзья прятались под танком шесть часов, причём девушка получила огнестрельное ранение. Сейчас Охана проходит курс лечения. Тем временем её сестра, которая недавно родила, выздоравливает на этаже в той же больнице чуть выше неё.
Как сообщал Лайф, боевые действия начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут страшные потери: на данный момент известно о 600 погибших израильтянах, а с палестинской стороны — о 493 погибших и около 2750 раненых.
Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Michal Ohana