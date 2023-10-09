Глюкоза вернулась домой из Израиля, где два дня просидела в бомбоубежище
Певица Глюкоза сообщила, что вместе с семьёй прилетела из Израиля
Певица Глюкоза вместе с семьёй в самолёте перед взлётом в Москву. Обложка © Telegram / Глюк’оZа
Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, вместе с супругом и детьми вернулась в Москву после того, как два дня провела в Израиле под обстрелами.
Певица Глюкоза сообщила о возвращении в Москву из Израиля. Видео Telegram / Глюк’оZа
"Мы дома, мы в Москве, всё хорошо. Долетели хорошо. В аэропорту немного потолкались, но в целом всё окей", — сообщила певица в телеграм-канале.
Певица Глюкоза в бомбоубежище в Израиле. Обложка © Telegram / Глюк’оZа
Как ранее писал Лайф, семья Глюкозы прилетела в Тель-Авив на концерт американского певца Бруно Марса, но едва они доехали до гостиницы, как из-за начавшихся боевых действий пришлось бежать в укрытие. Исполнительница также опубликовала фото подвала, где просидела с детьми на полу в ожидании завершения воздушной тревоги.
Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. По последним данным, жертвами конфликта уже стали 800 граждан Израиля и 560 жителей Палестины.