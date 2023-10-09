Глюкоза вернулась домой из Израиля, где два дня просидела в бомбоубежище

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, вместе с супругом и детьми вернулась в Москву после того, как два дня провела в Израиле под обстрелами.

"Мы дома, мы в Москве, всё хорошо. Долетели хорошо. В аэропорту немного потолкались, но в целом всё окей", — сообщила певица в телеграм-канале.