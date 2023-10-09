Чубайса с женой заметили в аэропорту Тель-Авива
В Сети появилось фото с Чубайсом и Смирновой из аэропорта Бен-Гурион
Анатолий Чубайс и Авдотья Смирнова, вероятно, покидают Израиль. Обложка © Telegram / Mash
В соцсетях распространяют фотографию с экс-гендиректором "Роснано" Анатолием Чубайсом, которого якобы заметили в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Предположительно, он вместе с супругой Авдотьей Смирновой пытается покинуть Израиль из-за боевых действий. При этом точно не известно, когда и где было сделано данное фото.
Напомним, после начала специальной военной операции бывший гендиректор компании "Роснано" Анатолий Чубайс уехал из России и покинул пост спецпредставителя президента России по связям с международными организациями. Сообщалось, что силовики проверяли экс-главу "Роснано" и его окружение на коррупцию. А в конце июля 2022 года стало известно, что он попал в реанимацию с синдромом Гийена – Барре. Это редкое аутоиммунное заболевание, при котором поражается часть периферической нервной системы. Позже СМИ узнали, что вместе с женой Чубайс запросил постоянные документы граждан Израиля. Однако сам экс-госдеятель данную информацию опроверг. Лайф также писал, что президент РФ Владимир Путин заявил о том, что бывший гендиректор "Роснано" мог сбежать из России из-за опасений по поводу возбуждения уголовных дел на фоне образовавшейся в компании финансовой дыры.
Напомним, 7 октября территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого на территорию страны проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Известно о 800 погибших израильтянах, а с палестинской стороны — более чем о 493 погибших. Армия обороны Израиля вернула контроль над всеми населёнными пунктами на границе с Газой, а после перешла в наступление. Также армия Израиля сообщила об ударах авиации по территории Ливана.