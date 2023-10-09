Чубайса с женой заметили в аэропорту Тель-Авива

В соцсетях распространяют фотографию с экс-гендиректором "Роснано" Анатолием Чубайсом, которого якобы заметили в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Предположительно, он вместе с супругой Авдотьей Смирновой пытается покинуть Израиль из-за боевых действий. При этом точно не известно, когда и где было сделано данное фото.