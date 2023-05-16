Чубайс назвал ложью сообщения в СМИ о получении им в Израиле постоянного ID
Бывший гендиректор "Роснано" Анатолий Чубайс назвал фейковой информацию в СМИ о том, что он обменивал в Израиле временное удостоверение личности (теудат-зеут) на постоянное, а также о том, что владеет недвижимостью в этой стране.
Ранее израильский портал "Детали" сообщал, что Чубайс намерен либо сменить временный ID на постоянный биометрический, либо получить биометрический загран. Также утверждается, что Чубайсу принадлежит "как минимум один объект недвижимости" в Израиле.
"Ни первое утверждение, об обмене временного удостоверения, ни второе, о недвижимости в Израиле, не соответствуют действительности", — прокомментировал Чубайс ситуацию в разговоре с ТАСС.
16 мая Анатолия Чубайса с женой Авдотьей Смирновой заметили в МВД Израиля. Напомним, что в марте прошлого года президент России Владимир Путин освободил чиновника от должности своего спецпредставителя. После этого экс-гендиректор "Роснано" и бывший министр финансов покинул РФ. Сообщалось, что силовики проверяют Чубайса и его окружение на коррупцию. А в конце июля стало известно, что он попал в реанимацию с синдромом Гийена – Барре. Это редкое аутоиммунное заболевание, при котором поражается часть периферической нервной системы. В январе 2023 года экс-госдеятеля с женой также видели в израильском аэропорту, откуда они летели на Кипр.
ТАСС / Михаил Джапаридзе