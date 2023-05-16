Чубайс назвал ложью сообщения в СМИ о получении им в Израиле постоянного ID

Бывший гендиректор "Роснано" Анатолий Чубайс назвал фейковой информацию в СМИ о том, что он обменивал в Израиле временное удостоверение личности (теудат-зеут) на постоянное, а также о том, что владеет недвижимостью в этой стране.

Ранее израильский портал "Детали" сообщал, что Чубайс намерен либо сменить временный ID на постоянный биометрический, либо получить биометрический загран. Также утверждается, что Чубайсу принадлежит "как минимум один объект недвижимости" в Израиле.