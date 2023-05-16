"За гражданством?": Чубайса с супругой заметили в МВД Израиля

Бывший гендиректор компании "Роснано", политический и государственный деятель Анатолий Чубайс замечен в Министерстве внутренних дел Израиля. Об этом сообщает телеграм-канал "Голос Израиля".

Авдотья Смирнова и Анатолий Чубайс в МВД Израиля. Фото © Telegram / "Голос Израиля"

На опубликованном снимке видно, что Чубайс сидит в кабинете некоего чиновника. Рядом с ним, как пишет телеграм-канал, находится его супруга, режиссёр и телеведущая Авдотья Смирнова.