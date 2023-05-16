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16 мая, 12:14

"За гражданством?": Чубайса с супругой заметили в МВД Израиля

Анатолия Чубайса с женой Авдотьей Смирновой заметили в МВД Израиля

Бывший гендиректор компании "Роснано", политический и государственный деятель Анатолий Чубайс замечен в Министерстве внутренних дел Израиля. Об этом сообщает телеграм-канал "Голос Израиля".

Авдотья Смирнова и Анатолий Чубайс в МВД Израиля. Фото © Telegram / "Голос Израиля"

Авдотья Смирнова и Анатолий Чубайс в МВД Израиля. Фото © Telegram / "Голос Израиля"

На опубликованном снимке видно, что Чубайс сидит в кабинете некоего чиновника. Рядом с ним, как пишет телеграм-канал, находится его супруга, режиссёр и телеведущая Авдотья Смирнова.

"За гражданством или уже за дарконом (заграничный паспорт. — Прим. Лайфа)?" — говорится в подписи к фото.

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Напомним, в марте прошлого года президент России Владимир Путин освободил Чубайса от должности своего спецпредставителя. После этого экс-гендиректор "Роснано" и бывший министр финансов покинул РФ. Сообщалось, что силовики проверяют Чубайса и его окружение на коррупцию. А в конце июля стало известно, что он попал в реанимацию с синдромом Гийена – Барре. Это редкое аутоиммунное заболевание, при котором поражается часть периферической нервной системы. При этом в январе экс-госдеятеля с женой сняли в израильском аэропорту, откуда они летели на Кипр.

Обложка ©

Telegram / "Голос Израиля"

Никита Никонов
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