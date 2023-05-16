"За гражданством?": Чубайса с супругой заметили в МВД Израиля
Анатолия Чубайса с женой Авдотьей Смирновой заметили в МВД Израиля
Бывший гендиректор компании "Роснано", политический и государственный деятель Анатолий Чубайс замечен в Министерстве внутренних дел Израиля. Об этом сообщает телеграм-канал "Голос Израиля".
Авдотья Смирнова и Анатолий Чубайс в МВД Израиля. Фото © Telegram / "Голос Израиля"
На опубликованном снимке видно, что Чубайс сидит в кабинете некоего чиновника. Рядом с ним, как пишет телеграм-канал, находится его супруга, режиссёр и телеведущая Авдотья Смирнова.
"За гражданством или уже за дарконом (заграничный паспорт. — Прим. Лайфа)?" — говорится в подписи к фото.
Напомним, в марте прошлого года президент России Владимир Путин освободил Чубайса от должности своего спецпредставителя. После этого экс-гендиректор "Роснано" и бывший министр финансов покинул РФ. Сообщалось, что силовики проверяют Чубайса и его окружение на коррупцию. А в конце июля стало известно, что он попал в реанимацию с синдромом Гийена – Барре. Это редкое аутоиммунное заболевание, при котором поражается часть периферической нервной системы. При этом в январе экс-госдеятеля с женой сняли в израильском аэропорту, откуда они летели на Кипр.
Telegram / "Голос Израиля"