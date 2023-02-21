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Регион
Опубликовано 21 февраля 2023, 15:17
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Зюганов назвал единственный подходящий для Чубайса город

Зюганов резко высказался о Чубайсе после призыва Путина к уехавшим российским бизнесменам

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов высказал всё, что думает об Анатолии Чубайсе, после обращения президента РФ Владимира Путина к российским бизнесменам с призывом "быть со своей Родиной и работать для соотечественников". Глава государства в ходе Послания Федеральному собранию заметил, что для Запада такие люди были и останутся второсортными чужаками, а купленные титулы графов, пэров, мэров не помогут.

Геннадий Зюганов заявил, что Анатолию Чубайсу "место в Магадане". Видео © LIFE

"Я не хочу [ничего о Чубайсе говорить]. Он должен был в Магадане быть давно, вот и всё", — ответил Зюганов.

Путин: Россиянам не жалко бизнесменов, у которых Запад забрал яхты и дворцы
Путин: Россиянам не жалко бизнесменов, у которых Запад забрал яхты и дворцы

В марте прошлого года стало известно, что Путин освободил Чубайса от должности своего спецпредставителя. Последний раз бизнесмена видели с женой Авдотьей Смирновой в аэропорту Израиля, фото опубликовал адвокат Добровинский. Он заявил, что экс-чиновник отправляется на Кипр по израильскому паспорту.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Ирина Фальке
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