Зюганов назвал единственный подходящий для Чубайса город
Зюганов резко высказался о Чубайсе после призыва Путина к уехавшим российским бизнесменам
Председатель КПРФ Геннадий Зюганов высказал всё, что думает об Анатолии Чубайсе, после обращения президента РФ Владимира Путина к российским бизнесменам с призывом "быть со своей Родиной и работать для соотечественников". Глава государства в ходе Послания Федеральному собранию заметил, что для Запада такие люди были и останутся второсортными чужаками, а купленные титулы графов, пэров, мэров не помогут.
Геннадий Зюганов заявил, что Анатолию Чубайсу "место в Магадане". Видео © LIFE
"Я не хочу [ничего о Чубайсе говорить]. Он должен был в Магадане быть давно, вот и всё", — ответил Зюганов.
В марте прошлого года стало известно, что Путин освободил Чубайса от должности своего спецпредставителя. Последний раз бизнесмена видели с женой Авдотьей Смирновой в аэропорту Израиля, фото опубликовал адвокат Добровинский. Он заявил, что экс-чиновник отправляется на Кипр по израильскому паспорту.
ТАСС / Гавриил Григоров