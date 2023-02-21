Зюганов назвал единственный подходящий для Чубайса город

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов высказал всё, что думает об Анатолии Чубайсе, после обращения президента РФ Владимира Путина к российским бизнесменам с призывом "быть со своей Родиной и работать для соотечественников". Глава государства в ходе Послания Федеральному собранию заметил, что для Запада такие люди были и останутся второсортными чужаками, а купленные титулы графов, пэров, мэров не помогут.

Геннадий Зюганов заявил, что Анатолию Чубайсу "место в Магадане". Видео © LIFE

"Я не хочу [ничего о Чубайсе говорить]. Он должен был в Магадане быть давно, вот и всё", — ответил Зюганов.