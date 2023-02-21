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21 февраля, 10:28

Путин: Для Запада российские бизнесмены останутся "второсортными чужаками", и титулы "пэров и мэров" не помогут

Путин призвал бизнесменов быть со своей родиной и работать для соотечественников

Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию обратился к российским бизнесменам, столкнувшимся с "вольчими повадками Запада". Глава государства напомнил, что эти предприниматели за границей навсегда останутся "второсортными чужаками", а источники благополучия должны быть только в родной стране.

Путин: Для Запада российские бизнесмены останутся "второсортными чужаками", и титулы "пэров и мэров" не помогут. Видео © LIFE

"Кто-то захочет доживать свой век в арестованном особняке с заблокированными счетами... Это право любого человека. но пора понять, что для запада такие люди были и останутся второсортными чужаками. И купленные титулы графов, пэров, мэров не помогут. Но есть и другой выбор: быть со своей родиной, работать для соотечественников. Источники благополучия должны быть только в родной стране — в России", — подчеркнул глава государства.

Путин: Запад развернул против России экономический фронт, но ничего не добился

Путин: Запад развернул против России экономический фронт, но ничего не добился

Также президент рассказал, что простые россияне не испытывают жалости к российским бизнесменам, у которых западные правительства отняли яхты, дворцы и капиталы в зарубежных банках. Путин предположил, что в разговорах на кухнях люди припомнили и приватизацию 90-х, и показную роскошь новых элит.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Александра Вишнякова
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