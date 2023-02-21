Путин: Для Запада российские бизнесмены останутся "второсортными чужаками", и титулы "пэров и мэров" не помогут

Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию обратился к российским бизнесменам, столкнувшимся с "вольчими повадками Запада". Глава государства напомнил, что эти предприниматели за границей навсегда останутся "второсортными чужаками", а источники благополучия должны быть только в родной стране.

"Кто-то захочет доживать свой век в арестованном особняке с заблокированными счетами... Это право любого человека. но пора понять, что для запада такие люди были и останутся второсортными чужаками. И купленные титулы графов, пэров, мэров не помогут. Но есть и другой выбор: быть со своей родиной, работать для соотечественников. Источники благополучия должны быть только в родной стране — в России", — подчеркнул глава государства.