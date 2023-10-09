Армия Израиля вернула контроль над всеми населёнными пунктами на границе с Газой

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил о восстановлении контроля над всеми населёнными пунктами на границе с сектором Газа. По его словам, в настоящее время боевых действий нет ни в одном городе, который ранее захватывало ХАМАС.

При этом он отметил, что некоторые радикалы из ХАМАС всё ещё могут оставаться на свободе. Также Хагари уточнил, что с начала боевых действий в сторону Израиля было выпущено почти 4400 ракет, а за 48 часов были мобилизированы 300 тысяч резервистов.