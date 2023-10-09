Армия Израиля вернула контроль над всеми населёнными пунктами на границе с Газой
Представитель ЦАХАЛ: Израиль вернул контроль над всеми населёнными пунктами
Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил о восстановлении контроля над всеми населёнными пунктами на границе с сектором Газа. По его словам, в настоящее время боевых действий нет ни в одном городе, который ранее захватывало ХАМАС.
"Мы контролируем населённые пункты", — заявил Хагари в ходе брифинга.
При этом он отметил, что некоторые радикалы из ХАМАС всё ещё могут оставаться на свободе. Также Хагари уточнил, что с начала боевых действий в сторону Израиля было выпущено почти 4400 ракет, а за 48 часов были мобилизированы 300 тысяч резервистов.
Напомним, боевые действия начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально объявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут страшные потери: на данный момент известно о 600 погибших израильтянах, а с палестинской стороны — о 493 погибших и около 2750 раненых.
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